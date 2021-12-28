分析：2022年期中選舉參院多數黨鹿死誰手 十席定勝負

國家廣播公司分析，內華達州參議員選舉將是選情最激烈的地區之一。圖為民主黨籍新科聯邦參議員凱薩琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，歷屆期中選舉由於競爭激烈，往往各陣營抹黑攻訐手段盡出，選舉花費代價高昂，諸多亂象到了2022年可能拉抬進入新境界；目前兩黨在參議院各占50席的態勢極可能突破，共和黨 被看好有機會贏回參院多數黨，但勝負關鍵主要決定於喬治亞州、亞利桑納州、賓州、內華達州、威斯康辛州五個決戰州以及其他五州的選舉結果。

報導指出，從歷史角度來看，這場期中選舉對於身為在野黨的共和黨來說較為有利，但共和黨幾位重量級參議員 宣告退休，前總統川普不斷走極端路線，恐將成為共和黨重拾參院多數席次路途將遭遇的重大障礙，2022年期中選舉結果參院多數黨鹿死誰手，最終將由十個州的參議員選舉結果決定勝負。

喬治亞州兩個參議員席次在2020年大選進入第二回合複選時，喬州連續數月成為全美政治熱點，民主黨 贏得喬州兩席參議員，成為參院多數黨。牧師出身的民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)將於期中選舉角逐連任，但政治氛圍卻比特別選舉時更加險峻，沃諾克面對的挑戰者是獲得川普背書的退休運動員沃克(Herschel Walker)，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也表態支持沃克。

曾為美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人的民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)，2020年在特別選舉勝出時曾創下風光紀錄。在以共和黨居多數的「紅州」，凱利得票數比民主黨總統候選人拜登多了4萬票。凱利即將尋求連任，大環境因素對民主黨不利，參加共和黨初選的名單當中，民調顯示亞利桑納州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)支持度領先。

共和黨籍賓州聯邦參議員杜美(Pat Toomey)即將退休，民主黨積極爭取贏得杜美席次空缺。民主黨初選參選人當中，賓州副州長費特曼(John Fetterman)募款與民調表現均遙遙領先。共和黨陣營則出現戲劇化發展，獲得川普背書的參選人帕尼爾(Sean Parnell)遭前妻指控家暴之後，11月間宣布退選，數日之後電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)則宣布加入共和黨初選。

川普任內副國家安全顧問狄娜‧鮑爾(Dina Powell)的丈夫、對沖基金經理麥科米克(David McCormick)也大動作展現角逐參議員選舉的意願，砸下100萬美元購買電視廣告。

國家廣播公司分析，內華達州參議員選舉將是選情最激烈的地區之一，民主黨籍新科聯邦參議員凱薩琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)面對的挑戰者，是獲得川普背書的前任內華達州檢察長拉薩爾特(Adam Laxalt)。拉薩爾特支持川普選舉陰謀論，曾協助川普陣營在內華達州質疑拜登勝選結果。馬斯多2016年在參議員選舉中，僅以2.5%得票率差距勝出。

現任共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)是否爭取「三連霸」任期備受矚目，但強生迄今尚未明確表態。民主黨評估，強生不屬於共和黨主流勢力，民主黨籍威斯康辛州副州長巴恩斯(Mandela Barnes)在初選中民調表現始終領先。

報導指出，另外五個參議員席次將影響參院多數黨結果：共和黨籍的北卡羅來納州聯邦參議員波爾(Richard Burr)、俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)及密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)都不再尋求連任，共和黨陣營對於誰來挑戰民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員瑪姬‧哈森(Maggie Hassan)遲遲未能決定，而共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)即將角逐三連任，卻從未放棄挑戰總統選舉，民主黨挑戰者則是一度在2020年大選被看好成為拜登副手的佛州聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)。