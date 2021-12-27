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拜登簽署2022國防授權法 與中競爭、助台自我防衛

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統在白宮準備搭上海軍陸戰隊一號。(美聯社)
拜登總統在白宮準備搭上海軍陸戰隊一號。(美聯社)

美國總統拜登27日簽署預算規模7700億美元的2022財年國防授權法（NDAA 2022），除了替軍人加薪2.7%，美國明年度將投資至少71億美元與中國競爭，並遵循台灣關係法，支持台灣自我防衛，發展不對稱戰力及尋求美台軍事合作，如邀請台灣加入環太平洋軍演。

拜登在簽署後，對國會表達感謝，但拜登並未在聲明中提及任何一個外國國家；聯邦眾議院軍事委員會首席議員羅傑斯（Mike Rogers）透過聲明表示，美國正面臨中國與俄羅斯等「近儕敵手」（near-peer adversary）的威脅，這部法案提供美國軍方有應對威脅所需的工具，展望下一年度，應對這些威脅仍是美國首要任務。

這部法案擴大太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），注資71億美元，增加在印太地區的部署、能力和與盟友夥伴合作進行的行動。

國會要求總統向國會提出「中國大戰略」的機密報告，說明美國將如何應對挑戰。

此外，國會要求國防部著手研究分析美中在關鍵軍事科技的發展，限制國防部採購來自新疆地區的商品。

有關台灣，國會表示，美國政策是維持「抵禦對台灣造成既成事實」的能力，要求國防部長向軍委會報告「強化國民兵和台灣合作的可行性與適當性」，並向國會提交有關台灣不對稱戰力的評估，及如何協助台灣增加不對稱戰力的計畫。

「既成事實」是指中方在美軍未有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信，採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

國防授權法也重新提出「歐洲威懾倡議」（European Deterrence Initiative），投資40億美元以支持強化美軍在歐洲的嚇阻力量，通過援助烏克蘭安全預算3億美元，並花費1.5億美元強化波羅的海安全合作。

國防授權法過去60年來都準時生效，為美國國防預算的法源，也能從法案內容反映美國國防重點。

國防部 俄羅斯 拜登

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