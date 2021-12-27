中向聯合國告狀 美衛星接近中國太空站實施「緊急避碰」

中國和和其他國際組織代表團通報，SpaceX發射的星鏈衛星今年先後兩次接近中國太空站。（圖／取自中國自媒體）

中國常駐維也納聯合國 和其他國際組織代表團3日通報，美國太空探索技術公司（SpaceX ）發射的星鏈（star1ink）衛星今年先後兩次接近中國太空站，對中國太空站乘載的太空生命安全構成危險，出於安全考慮，中國太空站組合體兩次對美國星鏈衛星實施預防性碰撞規避控制。

環球時報報導，3日，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團向聯合國秘書長致以普通照會，通報今年中國載人航天工程實施了5次發射任務，期間 SpaceX發射的星鏈衛星先後兩次接近中國太空站，出於安全考慮，太空站組合體分別於7月1日和10月21日實施對美國星鏈衛星的預防性碰撞規避控制（緊急避碰）。

其中，自去年4月19日起穩定運行在平均高度約555千公尺軌道上的星鏈1095衛星，在今年5月16日至6月24日期間，持續降軌機動至平均軌道高度382千公尺後，保持在該軌道高度運行；7月1日，該衛星與中國太空站出現近距離接近事件，出於安全考慮，中國太空站於7月1日晚主動採取「緊急避碰」，規避了兩目標碰撞風險。

而10月21日，星鏈2305衛星與中國太空站發生近距離接近事件，中方鑑於該衛星處於連續軌道機動狀態，機動策略未知且無法評估軌道誤差，存在與太空站碰撞風險，為了確保在軌太空人 安全，中國太空站於當日再次實施「緊急避碰」，規避了兩個衛星的碰撞風險。

對此，航天專家黃志澄認為，目前，Spacex發射的星鏈衛星都是在550公里左右的軌道上，根據照會的內容，中國太空站的「緊急避碰」都是因為Spacex公司星鏈衛星的降軌，該公司目的可能是為了增強衛星星座在局部地區的通訊性能，還有一種可能就是借此探測中方的太空感知能力，測試中方是否能夠準確的掌握它們的行動。

黃志澄說，此次通報的降低軌道動作不僅增加了中國太空站的危險，還可能和其他國家的太空船碰撞，之前，Spacex就曾有過星鏈衛星降低軌道，威脅國際太空站的先例，但是NASA和Spacex訂立了協議，碰撞造成的一切責任都由Spacex承擔，且規定Spacex必須在衛星做出機動動作一周以前通知NASA。

美國SpaceX執行長馬斯克2014年提出了「星鏈」計畫，試圖建立覆蓋全球的衛星互聯網，並在2019年將首批60顆衛星送入太空，迄今為止SpaceX已經發射了近1900顆衛星。