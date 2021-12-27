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川普發言挺疫苗後 陰謀論網站改支持德桑提斯參選2024

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社

前總統川普透露已打補強針並發表贊同新冠疫苗的言論後，極右派陰謀論網站「資訊戰爭」(Infowars)更改立場，轉而支持佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)代表共和黨參加2024年總統大選，並稱德桑提斯是比川普更理想的候選人。

川普19日在達拉斯的「歷史之旅」(The History Tour)巡迴演說中透露已經接種補強針，22日接受保守派新聞網站「每日連線」(Daily Wire)專訪時又說新冠疫苗是「人類最偉大發明之一」。

川普23日接受保守派廣播電台主持人派格斯(Joe Pags)訪問時也說，不能讓問題失焦，疫苗是川普政府的重大成就，「我們拯救全世界數千萬條人命」。

新聞周刊報導分析，川普接連公開發表倡導新冠疫苗的發言後，某些保守派支持者紛紛表達氣憤及不滿，「資訊戰爭」創辦人、陰謀論支持者瓊斯(Alex Jones)25日對川普發布「聖誕節緊急聲明」喊話短片，警告川普可能在歷史「留下惡名」。

「資訊戰爭」主持人薛洛耶爾(Owen Shroyer)26日則說，共和黨應該推派反對新冠疫苗的替代人選角逐2024年大選。

薛洛耶爾說：「我們正在思考川普帶動的『美國優先』(America First)、『大覺醒』(Great Awakening)等運動應該何去何從，政治未來應該寄望在川普身上嗎？還是他的言論已讓我們無法承受，讓我們深深覺得情何以堪，導致我們再也不想支持他了？」

對於2024年總統大選共和黨陣營人選，薛洛耶爾表示，德桑提斯顯然聲勢走高，被看好在眾多競爭對手當中出線，「在多項民調當中甚至贏過川普」。

美聯社今年4月報導，德桑提斯接種了只須施打一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。桑桑提斯本月稍早接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，並不打算接種補強針。

德桑提斯到目前為止都未明確表達是否角逐2024年大選。今年10月，他接受福斯新聞網訪問時說，2022年將參加州長連任選舉，「眼前除了把州長任務做好之外，並沒有考慮其他事情」。

川普 疫苗 德桑提斯

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