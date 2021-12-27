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多州每日新增確診案例 比2021年初疫情尖峰還多

記者顏伶如／綜合報導
聖誕節前後，康州史坦福的民眾駕車在史坦福的新冠檢測站前排隊。(Getty Images)
聖誕節前後，康州史坦福的民眾駕車在史坦福的新冠檢測站前排隊。(Getty Images)

紐約時報27日報導，傳染力增強的Omicron變種病毒迅速傳播，目前美國部份地區的每日新增確診案例，已經超過2021年初疫情尖峰時期的統計數字；紐約州、新澤西州、麻州、德拉瓦州、夏威夷州及波多黎各等地，過去一周通報確診案例紛紛創下新高。另一方面，以色列一家醫院27日展開第四劑新冠疫苗安全性與保護效力的臨床實驗。

紐約時報報導指出，雖然某些國際研究報告指出Omicron變種病毒患者症狀相對輕微，但公共衛生專家警告指出，美國確診案例持續上升，加上數千萬美國民眾迄今仍未接種新冠疫苗，這波來勢洶洶的疫情仍可能壓垮美國醫療系統，染疫死亡案例恐將增加。

以紐約市為例，紐約州衛生廳疫情追蹤統計報告指出，從今年12月5日以來，紐約市的兒童染疫住院案例增為四倍，其中有半數兒童年齡不到5歲，也就是未達接種新冠疫苗的年齡規定。受到疫情升高影響，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)已宣布許多醫院暫停非急需手術(elective surgeries)。

麻州州長貝克(Charlie Baker)上周宣布，將調派500名國民兵(National Guard)前往人力不足的醫院支援。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，接種新冠疫苗仍是避免感染新冠病毒之後陷入重症的自保之道，全美人口當中約有62%已經完成接種(fully vaccinated)。統計指出，未打疫苗民眾確診新冠病毒的風險是已打疫苗民眾的5倍，未打疫苗民眾染疫死亡風險則是已打疫苗民眾的14倍。

另外，以色列希巴醫療中心(Sheba Medical Center)27日展開第四劑新冠疫苗安全性與保護效力的臨床實驗，初步研究結果可望數日便可出爐。醫院主管表示，這項研究進程領先全球，為四個月之前已接種第三劑輝瑞(Pfizer)疫苗的150名醫護人員施打第四劑。

以色列媒體報導，以色列衛生主管機關考慮開放某些醫護員工及70歲以上老年人接種第四劑疫苗。

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