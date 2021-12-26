疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

進入第三年的美國疫情 將是如何景象？Axios新聞網站分析，Omicron變種病毒 擴散之下，2022年開年最初兩個月，確診人數、住院案例及死亡案例恐將同時飆高，但高峰期消退之後，全國民眾生活終於可以慢慢回歸正常。

公共衛生專家指出，明年1月、2月疫情將趨嚴重，不過這波疫情升溫卻能讓全美民眾因禍得福，也就是全國絕大多數人口將透過接種疫苗、遭到病毒感染或兩種管道並行，達到某種程度的集體免疫，未來如果再度感染新冠病毒，將不至於陷入重症。

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)接受Axios新聞網站訪問時說：「可以想像的是，遲早所有人都會遭到病毒感染，或者接種疫苗及打補強針。」

佛奇說：「一旦到達那個階段，除非出現非常奇特的變種病毒，能夠突破所有的抵抗力，如此狀況其實頗為罕見，否則我認為接下來疫情將可維持穩定。」

至於民眾打完補強針之後，是否需要再追加第四劑疫苗，佛奇受訪時則未排除可能性。他說：「這種狀況如果出現，完全是可以想像的。」

哈佛大學流行病學家哈納奇(Bill Hanage)指出，新年一開始，Omicron變種病毒疫情將嚴重惡化，但不同地區疫情狀況將出現差異，「但很難想像有任何地點可以倖免」。

哈納奇分析，明年入春之後，許多人恐將紛紛感染新冠病毒。感染Omicron變種病毒的患者，病情是否比感染其他變種病毒患者相對輕微，目前科學界仍無法確知。根據初步研究資料，某些民眾可能已經具備某種程度的免疫力，因此感染Omicron變種病毒之後，症狀較為溫和。

公共衛生專家說，Omicron變種病毒具有傳播迅速的特點，儘管患者感染後病情相對溫和，但仍然可能對醫療系統造成極大負擔。

布朗大學(Brown University)公共衛生學院急診醫師梅根‧雷尼(Megan Ranney)說，最佳假設情境是，Omicron變種病毒橫掃所有人口，導致一個月至一個半月期間經濟大亂、確診案例升高，「但如此一來我們就算熬過去了」。

她說，最糟糕的假設狀況是，Omicron變種病毒讓患者病情嚴重，醫院系統被染疫患者壓垮，「緊接著另一種更可怕的變種病毒又跟著出現」。