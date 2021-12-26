失去照護至親…新冠重創兒童心理 自殺自殘同比激增54%

公共衛生署長莫西說，新冠疫情已嚴重傷害美國兒童的心理健康。(美聯社)

過去諸多內閣官員和專家不斷提醒，新冠肺炎疫情 進入第二年，可能影響許多孩童的心理健康 ，而且情況可能比官員們的估計更嚴重。公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)26日釋出警訊，指新冠疫情已嚴重傷害國內兒童的心理健康，兒童自殺和自殘的比率出現驚人激增的現象。

莫西26日接受有線電視新聞網(CNN)節目訪問時表示：「因為疫情的關係，我非常擔心我們的孩子，他們正面臨重大的心理健康危機，部分原因也和疫情有關，因為他們失去了許多至親，有14萬兒童失去平時照護他們的人。」

根據兒童醫院協會(CHA)的統計，2021年第三季接獲有關兒童心理健康的緊急通報案件，比2020年同期增加38%，自殺或自殘的案例則是增加近54%。

美國兒科學會(AAP)、美國兒童與青少年精神醫學會(AACAP)和兒童醫院協會都在今年10月、亦即校園開放沒多久後，接連宣布國內兒童心理健康問題恐已進入緊急狀態。

如今AACAP主席吳耀基(Warren Yiu Kee Ng，音譯)表示，情況更加惡化，兒童受害的範圍恐已超越想像，他說：「我認為我們現在處於兒童心理健康危機的深淵，而新冠疫情只是讓一切變得更糟。」

兒童醫院協會主席艾米‧奈特(Amy Wimpey Knight)更指出，有些醫院的急診部接獲自殺或自殘的兒童患者，人數甚至成長三倍至四倍，奈特說：「我想疫情已經把每個人逼到最大臨界點了，兒童醫院也不例外。」

專家們表示，兒童心理健康危機早在新冠肺炎爆發前10年就開始醞釀，是個長年「急遽加速」的問題，奈特解釋：「我們只會看見，未來五年或十年內這些問題持續加速發生在孩子們身上，尤其是現年五歲至18歲的未成年。」