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杜特蒂：台海若開戰 菲律賓將保持中立

中央社馬尼拉26日專電
菲律賓總統杜特蒂。(美聯社)
菲律賓總統杜特蒂。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂說，在台海議題上，只要發生簡單的誤判，就可能導致戰爭。不過，由於菲國無力抗衡中國的武力，若發生戰事，只要他還是總統，菲律賓就會保持中立。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）23日在位於宿霧省（Cebu）的艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地出席一場指揮官會議時做上述表示。菲國總統府通訊暨作業部今天發布杜特蒂談話全文。

杜特蒂說，他很慶幸馬尼拉和北京目前在南海並無爭端，因此菲國軍警能全力投入雷伊颱風救災。

他表示，菲國軍警的職責是保護人民，「他們沒有準備好投入戰爭。你可以預期會發生什麼結果時，為什麼我要參與（戰爭）」？

杜特蒂說，假使出現任何麻煩，只要他還是總統，就不會允許菲律賓投入戰爭，「我們要怎樣跟中國的火力相匹敵」？

他表示，簡單的誤判就可能在這個區域導致戰爭。「台灣議題上，…一個簡單的錯誤，出現誤判，當他們的飛彈如雨般襲擊台灣，那就真的開戰了。」

杜特蒂說：「我們在他們的權力博弈中微不足道。這不關我們的事。…除了南海議題，因為我們還沒準備好對抗中國，我們必須以極佳的外交手腕來斡旋。」

他表示，但在其他議題上，「我們沒有任何理由起而以武力對抗中國。那將是一件最愚蠢的事。我們保持中立。隨他們去」。

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