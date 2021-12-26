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勒索軟體威脅國安 美日擬合力對抗「來自中俄的攻擊」

中央社／東京26日電
日本讀賣新聞26日報導，不只一位日本政府相關人士透露，日美政府將「勒索軟體」攻擊定位為國家安全保障上的威脅，已就防禦對策進行正式合作為方向進行協調。（Getty Images）
日本讀賣新聞26日報導，不只一位日本政府相關人士透露，日美政府將「勒索軟體」攻擊定位為國家安全保障上的威脅，已就防禦對策進行正式合作為方向進行協調。（Getty Images）

日本讀賣新聞今天報導，不只一位日本政府相關人士透露，日美政府將「勒索軟體」攻擊定位為國家安全保障上的威脅，已就防禦對策進行正式合作為方向進行協調。

由於意識到來自中國及俄羅斯的攻擊，在日美預計2022年1月7日舉行的外交與國防部會首長「2加2會談」上，預料將作為網路領域的合作對策達成協議。

勒索軟體是一種電腦病毒，透過非法侵入電腦系統，將竊取資料加密讓使用者無法使用，要恢復正常必須支付贖金。

美國受害企業與政府機構快速增加，今年5月時甚至發生美國最大規模輸油管被迫停止運作的情況；日本今年也在醫院等處所發生類似受害案件。

美國總統拜登政府認為駭客集團的背後，有著中國與俄羅斯的國家參與。美國國防部相關人士說，發生事態之際，重要基礎設施很可能成為勒索軟體首要目標，讓美方開始檢討透過與民間強化合作及美軍採取對抗措施。

美國白宮國家安全會議（NSC）今年10月倡議舉行網路會議，結果有約30國響應，確認強化國際合作。

日本政府認為，在遭遇嚴重的勒索軟體攻擊時，要獨力對抗駭客集團有困難，有必要跟擁有高度專業知識的美國深化合作。

預料日美合作內容的重點項目包括，第一，日美間迅速分享受害案例，共同分析屬安全保障方面威脅的案例；第二，透過與美合作確認駭客集團身分並採取對策；第三，提高企業等面對攻擊的強度與韌性。

日本 駭客 國防部

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