查克柏格被封「年度惡人」 老牌雜誌：創史上最糟網站

查克柏格近期將臉書公司更名為Meta,並宣布強攻「元宇宙」領域,力圖重振品牌形象,但他今年已被外界批得滿頭包。 路透

鑑於社群平台臉書 今年爭議不斷,美國百年老牌雜誌「新共和」(The New Republic)表示,其創辦人查克柏格 創建了「世界上最差勁、最有害的網站」,因此頒給他「年度惡人」(Scoundrel of the Year)稱號。

新共和雜誌專欄作家David Roth在22日發布一篇「查克柏格獲選新共和2021年度惡霸」文章,不僅稱查克柏格是「傻子」,並抨擊臉書「已讓這世界以多種明顯且無可避免的方式變得更愚蠢、更醜陋及更差勁,是個悲哀的網站」。

儘管查克柏格近期將臉書公司更名為Meta,力圖重振品牌形象,但他今年已被外界批得滿頭包,不僅被控公開說謊,明知自家平台充斥不實資訊,卻放任其自流以圖利,也被轟此政策造成各種新冠病毒的「奇葩」言論盛行。

Roth堅稱,查克柏格創造「世上有史以來最糟糕網站」而大發不義之財,且「正常人」不會有興趣了解查克柏格的「元宇宙 」構想。

他說:「非常難想像,有人會選擇在一個會說服他們祖父母細菌致病論是場騙局的網站中工作、生活」。

查克柏格宣布強攻「元宇宙」,特別是他10月在一段科幻小說主題的影片中鄭重介紹此一概念的時候,在網路上招來一片嘲諷。

就連特斯拉執行長馬斯克也嘲笑,這個想法就只是個行銷術語,他並沒看到人們整天在臉上綁著要命的螢幕,還能不亦樂乎地不想結束。