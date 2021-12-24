美日增18萬例確診 Omicron擾亂民眾聖誕旅行計畫

21日，邁阿密，前來接受新冠檢測的民眾人數眾多，車輛排起長隊。(美聯社)

聖誕假期籠罩在新冠變種病毒Omicron 的威脅下，紐約時報報導，美國23日的確診病例近18.7萬例，相較過去兩周成長55個百分點，全球日增74.5萬例，兩周內增幅達2成；與此同時，24日及25日取消的全球航班超過3800架次，美國國內航班也有超過1000架次取消。

美聯社報導，目前全美約有73%的新增病例均是Omicron病毒株，即便接種疫苗 者染疫現象越來越普遍，重症或住院病例已是少數。

美聯社報導，Omicron蔓延並未導致國內醫療系統超載，但是，商業活動、運動賽事和民眾的聖誕節旅行計畫都被攪亂。

全美公共廣播電台（NPR）報導，聯合航空（United Airlines）表示，Omicron導致病例攀升，直接衝擊機組和地勤人員；聯合航空24日取消超過175次航班，25日已取消69次航班，正緊急提醒乘客注意航班變動訊息，並協助調整班機時間。

達美航空（Delta Air Lines）24日也取消約145架次，其中也包含機組員染疫導致停飛。

Omicron上月在南非 被發現，快速蔓延全球，美國政府上月29日實施旅行禁令，禁止來自南非8國的非美國公民入境美國，目標為減緩Omicron傳播，不過南非諸國反彈認為這是不公平、歧視性措施。

白宮24日表示，美國將在年底解除對南非諸國的旅行禁令；一名拜登政府資深官員表示，根據醫療團隊研究，現有的新冠疫苗有助抵禦高傳染性的Omicron所引發的重症，尤其是那些已經接種輝瑞（Pfizer-BioNTech）和莫德納（Moderna）補強針的族群，拜登本周據此作出鬆綁旅行禁令的決定。

此外，南非政府在確認感染數據不如預期般嚴峻後，解除隔離限制，有症狀者除外，即便是病毒檢測確診，只要沒有出現症狀，只要戴上口罩並維持社交距離，就能和親友團聚。

一名南非政府的資深衛生官員解釋，Omicron傳播速度之快，極可能有許多感染者存在社交圈，因此，只隔離那些做過病毒檢測的人意義不大。

紐時報導，南非政府的最新動作，意味著全球需要找到某個方式和新冠病毒共存，而非隔絕回避，專家建議應該把重點放在接種疫苗，而非接觸者追蹤和隔離。