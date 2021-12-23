英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法

英特爾在官網發布多語言版本致供應商公開信，表示禁止供應商使用來自新疆的產品。(路透)

美國總統拜登 23日簽署「防止維吾爾 族強迫勞動法」，將全面禁止來自中國新疆 的商品，除非進口商能證明相關商品無涉「強迫勞動」；這項禁令將在法案生效後180天內開始執行。

另外，這部法案也將針對涉及協助「強迫勞動」者施加制裁，要求國土安全部擬定清單，列舉與中國政府合作、壓迫新疆維吾爾穆斯林少數民族的實體。

美國國務卿布林肯在法案生效後發布聲明表示，拜登簽署這部法案強調了美國打擊強迫勞動的承諾，包含在新疆地區正在發生的種族滅絕，國務院將致力於與國會和跨部門夥伴合作，持續應對新疆地區的強迫勞動問題，也會強化國際行動，以打擊此等嚴重侵犯人權的行為，這部法案給美國政府提供了新工具。

不過，在拜登簽署法案前，美國晶片大廠英特爾（Intel）透過其微博發布一份公開聲明，為要求供應商不要採購新疆製品，向中國客戶、合作夥伴和大眾致歉。

英特爾本月稍早在給供應商的公開信中表示，「我們的投資人與客戶曾詢問Intel，是否從中國新疆地區購買商品或服務。多國政府以對來自新疆地區的產品實施限制。因此，Intel必須確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞動力或採購商品或服務。」

英特爾此舉引發中國網友抨擊，該品牌的中國代言人歌手王俊凱也迅速和英特爾解約。

英特爾23日在官方微博帳號發布公開聲明指，公開信的初衷是確保遵守美國法律，因此造成中國合作夥伴的疑問和顧慮，英特爾深表遺憾，「關於新疆的段落，只是出於表述合規合法的初衷，並非他意或表達立場」，由此給中國客戶、合作夥伴和公眾帶來的困擾，英特爾「深表歉意」。

中國外交部發言人趙立堅在例行記者會表示，希望有關企業尊重事實，明辨是非，有關新疆地區強迫勞動的說法完全是美國反華勢力炮製的謊言，目的是抹黑中國形象、破壞新疆穩定、阻遏中國發展，新疆民眾勤勞勇敢，新疆產品質量優良，個別企業若選擇不用，是他們的損失。