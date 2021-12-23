副防長視察基地 同行7名國防部人員染疫

國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。美聯社

美國國防部今天表示，有7名國防部人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。他們上周曾造訪多個美軍基地，包括位於夏威夷的美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）。

路透社報導，確診者含軍職和文職人員，五角大廈發言人柯比 （John Kirby）在聲明中說，他們參與副防長希克斯 （Kathleen Hicks）視察基地和司令部的行程，到過密西根州、科羅拉多州、夏威夷州 、加州、內布拉斯加州的基地。

希克斯篩檢結果為陰性。

確診人員之前都已打過疫苗，且出訪前都曾接受篩檢，柯比說確診者都在隔離中，五角大廈正在聯繫所有飯店、基地和他們可能接觸過的人員。

希克斯視察夏威夷印太司令部期間，軍事指揮官展示了一套軟體工具，用來預判中國政府會對美國於此區域的行動做何反應，例如軍售、美國支持的軍事活動，以及美國國會議員訪台等事件。

印太司令部負責監督美軍在太平洋和南亞及其周邊地區的所有行動。

柯比表示，此行所有人員都有遵照美國疾病管制暨預防中心（CDC）的COVID-19準則，「包括隨時隨地盡可能嚴格遵守佩戴口罩，並保持社交距離」。