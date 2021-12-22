拜登稱讚前政府力推新冠疫苗 川普訝異：他做了1件好事

拜登總統21日在演說中讚揚上屆川普政府推出新冠疫苗方面做出的努力；對於拜登的正面評價，前總統川普當晚接受福斯新聞採訪時表示，「我很感激，聽到時也很驚訝。我認為他做了一件非常好的事；在這個國家，這必然是個療癒過程，這很有幫助。」「我認為這是件了不起的事，讓很多人感到高興。」（Getty Images）

拜登 總統21日讚揚上屆川普 政府推出新冠疫苗 方面做出的努力；對於拜登的正面評價，前總統川普當晚接受福斯新聞採訪時表示，「我很感激，聽到時也很驚訝。我認為他做了一件非常好的事；在這個國家，這必然是個療癒過程，這很有幫助。」「我認為這是件了不起的事，讓很多人感到高興。」

拜登21日在白宮發表有關美國抗疫策略的最新講話中提到，「多虧上屆政府和我們的科學界，美國是最早獲得疫苗的國家之一。」拜登還表示，「感謝我的政府和美國人的辛勤工作，我們領導部署，讓美國成為世界領先者之一」。

拜登特別提到，就在前幾天，川普宣布他已接種補強針；拜登說：「這可能是他和我少數同意的幾件事之一。」川普是在20日透露，他已接種新冠疫苗補強針。

去年川普政府在新冠疫情惡化之際，結合政府與民間資源，大力推動疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)。

在獲得拜登肯定後，川普除了表示驚訝和感激，也進一步向福斯新聞表示，「我們想出其中三種令人難以置信的疫苗和療法，做得非常出色，我們永遠不該貶低它們，應該為此感到非常高興，因為我們挽救了全世界數以百萬計的生命。」

川普並談到，有關人們對疫苗的懷疑，部分是出於討論它們時的語氣；他還表示，面對猶豫，強制要求並非適當回應之道。

川普說：「我認為這真的是語氣問題；這是信任問題。希望那些染過新冠肺炎的人，可以受到認可。」

拜登為對抗Omicron變種病毒驚人傳染力，向美國人民發出軟性呼籲，要大家趕緊施打補強針。

拜登說：「你對自己和家人有義務；現在就接種疫苗，」他懇求道，「免費。這很方便。我向你保證，它可以挽救生命。」目前尚不清楚拜登此舉，是否可以說服全美大約4000萬仍未接種疫苗的成年人。

凱瑟基金會本週進行的民意調查發現，只有約八分之一的未接種疫苗成年人表示，Omicron的出現讓他們更有可能接種疫苗。