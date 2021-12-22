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抗疫邁一大步 FDA批准輝瑞新冠口服藥 白宮訂1000萬份

記者張文馨／華盛頓報導
輝瑞公司生產的新冠口服藥物Paxlovid。（路透）
輝瑞公司生產的新冠口服藥物Paxlovid。（路透）

食品藥物管理局(FDA)22日批准輝瑞(Pfizer)公司的新冠口服藥物Paxlovid，協助12歲以上的染疫者居家治療，降低重症風險；拜登總統同日稱，這是「重要一步」，白宮已購買1000萬份，下月底前可到貨26.5萬份，染疫的美國人可望免費受惠。

歐洲藥物管理局上周批准緊急使用Paxlovid，美國22日同意12歲以上的新冠患者使用，包含高齡者、肥胖、心臟病患者等重症高風險族群，但有嚴重腎臟及肝臟問題者不建議使用；此外，超過40公斤者才建議服用Paxlovid。

此外，默克(Merck)開發的抗病毒藥物，也可望很快通過FDA批准。

輝瑞發出新聞稿表示，立即可在美國供貨；紐約時報報導，輝瑞一周內可在美國投入約6.5萬份，下月再提供20萬份，預計明年夏天前，交付所有美國訂單。

受變種病毒Omicron影響，美國的確診數、住院數和死亡數都在攀升，每日平均染疫人數超過14萬人，碰上聖誕假期親友團聚，公衛專家和政府如臨大敵。

研究結果顯示，Paxlovid被證明能有效對抗Omicron，能降低近9成的重症率和死亡率。

根據用藥建議，染疫者在出現症狀後5天內服用30錠，可出現最佳效果，有效降低重症；使用方法為，每12小時一次、每次3錠，包含兩錠抗病毒藥物以及一錠低劑量的抗愛滋病毒藥物利托那韋(Ritonavir)。

紐時報導，一份輝瑞的抗病毒藥物要價約530美元。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，美國政府已購買1000萬份，預計明年一月前就可到貨26.5萬份；美聯社報導，染疫的美國人將可免費受惠。

美聯社報導，輝瑞生產Paxlovid需時半年到八個月，明年可提供全球約8000萬份的藥物，包含英國、澳洲等各國下的訂單。

拜登表示，這是對抗疫情大流行的重要一步，聯邦政府將與各州合作，公平分配相關藥品。

Omicron已成為美國主要的新冠病毒株，公衛專家認為，疫苗仍是最有效防範新冠病毒的工具，但近4000萬名美國成人仍未完成接種，盼新冠口服藥能減緩感染問題。

在美國要取得Paxlovid，得先確診感染後，拿到處方簽，並且在產生症狀的五天內投藥；至於以哪種檢測方式才能取得Paxlovid，還需主管機關認定。

礙於病毒測試量能吃緊，專家憂心病患可能錯過黃金治療期，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的病毒學者裴卡斯(Andrew Pekosz)表示，若延後投藥，幾可確定藥效會減弱。

拜登 白宮 疫情

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