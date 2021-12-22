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隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

中央社波士頓21日綜合外電報導
美國哈佛大學教授利爾波（Charles Lieber，圖）被控隱瞞參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」，波士頓陪審團今天裁定，利爾波對當局做出不實陳述與報稅申報不實等6項罪名有罪。美聯社
美國哈佛大學教授利爾波（Charles Lieber，圖）被控隱瞞參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」，波士頓陪審團今天裁定，利爾波對當局做出不實陳述與報稅申報不實等6項罪名有罪。美聯社

美國哈佛大學教授利爾波（Charles Lieber）被控隱瞞參與中國涉嫌竊取智財的「千人計畫」，波士頓陪審團21日裁定，利爾波對當局做出不實陳述與報稅申報不實等6項罪名有罪。

檢方表示，知名奈米科學家、前哈佛大學化學系主任利爾波2011年同意成為武漢理工大學「戰略科學家」，並藉此加入中國在全球廣徵科學人才的「千人計畫」。

檢方表示，中國利用「千人計畫」召募外國研究人員，參與計畫本身不是犯罪，但檢方主張62歲的利爾波未對當局吐實他涉及計畫，因此觸犯法律。

利爾波的委任律師穆卡塞（Marc Mukasey）反擊說，檢方以「破碎的」證據指證利爾波有罪、缺乏關鍵文件支持其論點，也太過仰賴利爾波被捕後聯邦調查局（FBI）對他的問話內容。

利爾波2020年1月被控，是美國司法部在前總統川普任內發起「中國行動」（China Initiative）的一環，目的在對抗中國的「經濟間諜活動」和「研究竊取」，拜登上任後仍繼續執行相關行動。

檢方表示，美國國防部與提供利爾波1500萬美元研究經費的國家衛生研究院（NIH）詢問有關「千人計畫」時，利爾波做出不實陳述。

檢方表示，武漢理工大學每月付給利爾波5萬美元，外加15.8萬美元年度生活開支，薪資是以一半現金，一半存入中國一家銀行帳戶的方式領取，但利爾波2013與2014年報稅未申報這筆薪資，也未通報此銀行帳戶的相關資訊。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

千人計畫 哈佛大學 報稅

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