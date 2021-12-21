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防堵Omicron 美宣布援助國際5.8億美元

中央社華盛頓21日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

美國國務卿布林肯今天宣布，面對Omicron確診案例激增，美國將向國際組織提供5.8億美元額外援助，以遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散。

布林肯（Antony Blinken）發布聲明表示，「Omicron變異株迅速傳播，讓我們更確信，所有人都必須繼續加緊努力以終結這場大流行。在所有人都安全之前，沒有人可以獨善其身。」他還說，世界正處於應對這種病毒的緊要關頭。

Omicron如今已成為美國主流病毒株。布林肯說，他計劃今天稍晚與其他國家外交部長舉行會議，以針對新變種病毒協調國際應對措施。

布林肯敦促各國外長「履行並加強他們對抗大流行的承諾。我們必須共同努力，並且迅速採取行動。」

據美國國務院說法，提供7個多邊機構的5.8億美元額外資金，使美國援助總額達到196億美元。

這筆額外援助中，2.8億美元將捐給世界衛生組織（WHO）；聯合國兒童基金會（UNICEF）也將獲得1.7億美元，以替弱勢族群接種疫苗

布林肯說，美國除了提供給世界各地的3.3億劑COVID-19疫苗外，這5.8億美元堪稱「重大貢獻」，能幫助各國展開接種行動、強化公衛能力，同時支援有需要的族群，並在緊急關頭提供救命援助。

布林肯 Omicron 疫苗

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