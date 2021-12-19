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佛奇:聖誕假期恐讓Omicron狂傳 完全接種也受影響

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佛奇：聖誕假期恐讓Omicron大傳播 完全接種也會受影響

編譯張君堯／綜合報導
美國白宮傳染病專家佛奇博士19日提出警告，稱即將到來的聖誕假期履行將增加Omicron變種的傳播，連完全接種疫苗的人也會受到影響。路透
美國白宮傳染病專家佛奇博士19日提出警告，稱即將到來的聖誕假期履行將增加Omicron變種的傳播，連完全接種疫苗的人也會受到影響。路透

美國白宮傳染病專家佛奇博士（ Anthony  Fauci）19日提出警告，稱即將到來的聖誕假期旅行將增加Omicron變種的傳播，連完全接種疫苗的人也會受到影響。

BBC報導，佛奇指出「毫無疑問，Omicron變種具有極高的傳播能力，這讓它現在能在世界範圍內肆虐」，同時Omicron在美國的迅速傳播可能會對衛生醫療資源產生嚴重影響，佛奇警告「如果事情繼續像現在發展，我們的醫院將承受很大的壓力」。

佛奇呼籲「人們需要採取預防措施，例如戴口罩和保持社交距離」，他還敦促更多美國人接種疫苗和加強疫苗，他表示「接種疫苗和加強疫苗的感染者與從未接種過疫苗的感染者之間，在嚴重性風險方面存在重大差異」。

此前在17日的白宮記者會上，佛奇就曾表示「未接種疫苗的人發生嚴重感染和住院的風險要高得多，同時我們正看著即將到來的Omicron確診激增」，並補充說「完全接種疫苗的情況要好得多，最佳保護是完整接種疫苗和加強疫苗」。

根據疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，近73%的美國人至少接種一劑新冠疫苗。到目前為止，將近30%的人進行加強疫苗的注射。CDC的最新估計表明，Omicron變種約佔當前確診的3%。自疫情開始以來，美國已有超過5000萬例新冠病毒確診，還有超過80萬例與新冠病毒相關的死亡。

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