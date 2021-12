中國官媒再發彭帥影片 與姚明談笑風生

中國網球名將彭帥 在微博發文事件後,人身安全受到各界關注,19日,中國鷹派官媒《環球時報》記者於個人推特 帳號「Qingqing_Chen」,再度發布彭帥的最新影片和照片。畫面中,彭帥面帶笑容與籃球明星姚明交談,並與其他體壇明星一同為冰雪運動助威,似乎也跟上了中央宣傳「北京冬奧」的主旋律。

據推特帳號「Qingqing_Chen」19日先發布的一段7秒鐘影片可見,彭帥與姚明兩人在於上海舉行的「FIS越野滑雪 中國城市巡迴賽」中,進行了一段簡短談話,雖聽不清楚內容,但彭帥全程面帶笑容,笑出聲時還伸手抿嘴,烘托出氣氛的自然、熱絡。

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean