中國官媒再發彭帥影片 與姚明談笑風生

中媒記者曝光彭帥(中)與姚明(右)對話的影片。取自Qingqing_Chen推特

中國網球名將彭帥 在微博發文事件後，人身安全受到各界關注，19日，中國鷹派官媒《環球時報》記者於個人推特 帳號「Qingqing_Chen」，再度發布彭帥的最新影片和照片。畫面中，彭帥面帶笑容與籃球明星姚明交談，並與其他體壇明星一同為冰雪運動助威，似乎也跟上了中央宣傳「北京冬奧」的主旋律。

據推特帳號「Qingqing_Chen」19日先發布的一段7秒鐘影片可見，彭帥與姚明兩人在於上海舉行的「FIS越野滑雪 中國城市巡迴賽」中，進行了一段簡短談話，雖聽不清楚內容，但彭帥全程面帶笑容，笑出聲時還伸手抿嘴，烘托出氣氛的自然、熱絡。

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

隨後發布的一張照片中，彭帥、姚明與奧運帆船冠軍徐莉佳和退役桌球運動員王勵勤，於同場活動合影，推文指出，這些體育明星一同提前為冰雪運動「加油助威」。

推特帳號「Qingqing_Chen」表示，這段影片，是一個「朋友」傳給她的。據中國環球電視網（CGTN）報導，國際雪聯（FIS）的城市越野滑雪中國巡迴賽上海站於昨天開幕。

在此之前，前《環球時報》總編輯胡錫進曾於11月20日晚間，透過推特張貼兩段影片「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐」的影片，並稱影片內容清楚顯示，是於11月20日拍攝。當時，一名男子講到明天是11月20日時，有一名女子馬上打斷他說，「是11月21日」，受到外界討論。