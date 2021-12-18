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佛奇：應重新定義「完整接種」 籲速打補強針

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佛奇：應重新定義「完整接種」 籲速打補強針

中央社華盛頓18日綜合外電報導
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）17日受訪時表示，是否應重新定義「完整接種」的問題，絕對已被「放到檯面上」公開討論。

佛奇告訴CNBC「財經論壇」（Squawk Box），毫無疑問，最佳疫苗接種方案就是必須施打一劑補強針。

目前對「完整接種」的定義，指的是施打兩劑型疫苗，如輝瑞/BNT（Pfizer-BioNtech）疫苗第2劑後的2星期；或是施打單劑型疫苗，如嬌生（Johnson & Johnson）疫苗第1劑後的2星期。

他說，「美國疾病管制暨預防中心（CDC）是否要更改（完整接種的定義），絕對已放到檯面上公開討論。我不確定何時會更改，但我認為民眾不應該錯過這項訊息，那就是如果你想要獲得最佳防護，毫無疑問，你應該施打補強針。」

疫苗施打狀態已影響數以百萬計美國人的生活。在拜登政府的疫苗強制令下，全美數百萬醫護人員皆必須完整接種疫苗，部分州和城市也自行推動法規，對沒有接種疫苗的民眾施加活動限制。

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）同日也告訴「財經論壇」，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例持續攀升，代表接種補強針可能很快就會出現困難。

他說，「我們知道Omicron的傳播速度很快…這種變異株會比Delta更快傳遍全國，所以想要打一劑補強針，以針對這種變異株增加防護力的民眾…剩下的時間越來越少了，要趕快行動。」

他表示，預約很快就會排滿，對疫苗的需求將節節上升，「保護自己的最佳方式就是去施打一劑補強針。」

疫苗 佛奇 拜登

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