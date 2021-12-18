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王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

Omicron傳播軌跡會怎麼走？分析師：三種可能

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

記者林士傑／即時報導
王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供
王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

以「優質偶像」聞名的王力宏李靚蕾「蕾神之槌」轟得面目全非，人在台灣隔離的他打出親情牌，稍早所屬宏聲音樂發出王爸爸的親筆聲明，王爸爸痛訴：「請大家了解此事已延續多年，離婚的程序也已近兩年，而事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一期都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能。」

王力宏爸爸聲明全文：

我是王大中，一般來說，我是一個退休了的普通人，但是我坐下來寫這段，才是真正困難的，因為這只能表達我心痛的萬分之一，有些人知道，我唯一”有名”的是我是王力宏的爸爸！這一輩子裡，我最遺憾的事發生在2013年，那時接到力宏電話，他和一位女子在一起，她說當時是月事後一週，然而兩週之後，她告訴力宏已經懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她會獨自帶孩子，但是很快又改口說如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業。當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，我是唯一贊成結婚的，因為我覺得必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，結果竟然這是我一生最大的遺憾。

接下來的竟是七年的痛苦，包括近兩年地獄似的生活。這個婚姻從頭就是千蒼百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻，到現在幸好三個孩子都身心健康，即使最後兩年，已經不能同住，力宏每天花幾小時本人和孩子同在，或實在外地時也用網上聯繫和孩子互動。當我和王媽媽在台灣時。幾乎每天去和孩子們互動保持他們成長的正常。然而這一份努力沒有成效，靚蕾發表的這一份“長文”竟然轟動一時，但這“長文”不是第一時間寫出，而是分居兩年來處心積慮的結果，七年努力結果在還是沒有脫離一而再，再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。

我不要求大家同情，也不在乎手段，只希望大家能客觀的分析，請大家了解此事已延續多年，離婚的程序也已近兩年，而事實上雙方已簽字，女方有數億台幣的要求，生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一期都已同意交付，絕對沒有不支持她的可能，

我們家世的傳統是和善待人，從力宏七年來的努力，應該可以看出他是什麼樣的人，分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。

最後請瞭解被誣告的痛苦，只希望大家保持客觀，自然還是會有天理公道，力宏不是敗類，他的孩子們也不該被灌輸這種印象。

王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供
王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供
王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供
王力宏爸爸透過親筆信反擊。圖／宏聲音樂提供

王力宏 教育 李靚蕾

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