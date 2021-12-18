Omicron傳播軌跡會怎麼走？分析師：三種可能

新冠病毒變異株Omicron迅速傳播，世界各國嚴陣以待。公衛專家警告，Omicron有可能與原先的主流病毒株Delta並存，民眾應持續遵行防疫守則，不可掉以輕心。圖／路透

新冠病毒新變異株Omicron 正在全球迅速傳播開來，美國公衛專家與分析師開始探討一個問題：原先最流行的Detla變種病毒 「下場」會如何？是被Omicron取代？還是兩者並存？那又會是什麼情況？

巴隆周刊（Barron's）報導，目前在美國，兩種變種病毒感染病例都在增加之中，全美病例總數過去兩周來增加逾30%，住院和死亡人數同步攀升。

RBC資本市場分析師亞伯拉罕17日發布報告說，在Omicron入侵的地區，大多都取代Delta成為主流病毒株，但「因兩種病毒株的免疫特徵不同，現在說Delta將完全被取代，還言之過早。只能說，對抗Omicron的免疫保護力相對較弱，使它能傳播得更快；但一旦達到某種平衡，這兩種變種的傳播力可能旗鼓相當」。

有關Omicron變種的科學研究仍在起步階段，但初步數據顯示，這隻病毒株傳染力更強，但比Delta變種更可能導致輕症，尤其對已接種疫苗 者而言。

不過，倫敦帝國學院（Imperial College）17日發表分析PCR檢測的研究報告指出，目前並無證據證明感染Omicron比感染Delta的症狀輕微，但Omicron確實傳染力更強、更能躲過免疫反應。先前感染新冠肺炎後來康復，對Omicron只有19%的免疫保護；接種兩劑疫苗，對這隻變種病毒也只有20%的防護效力；追加第三針加強劑，則保護力可提高到55%至80%。

倫敦帝國學院教授佛格森說：「這種程度的免疫逃脫能力，意味Omicron對公共衛生構成重大、立即的威脅。」他的同事甘尼表示，這項研究的發現，可作公衛官員模擬Omicron這波疫情傳播軌跡、研判接種疫苗防護力和其他介入措施的重要參考。

RBC分析師亞伯拉罕研判，Omicron傳播的後續發展可能有三種情境：1)現有疫苗對抗Omicron只提供低度的防護力，在減緩Delta傳播的同時，卻讓Omicron迅速擴散；2)現有疫苗對抗Omicron提供高度的防護力，同時減緩兩種病毒的傳播速度；3)現有疫苗提供中度的防護力，讓兩隻變種病毒並存。

亞伯拉罕認為，目前看來，第三種情況最可能發生，但新的資料出爐可能使情況改觀。

公衛專家對這種「雙變種聯手出擊」的展望高度戒備，並強調持續遵行防疫守則的重要性，包括室內戴口罩、保持社交距離、接種疫苗和加強劑等。

亞伯拉罕與RBC研究團隊研判，按Omicron目前的傳播速度，到下周時，美國的學校、辦公室、運動場館和其他活動可能普遍關閉，但近期內還不至於對經濟造成重大衝擊。