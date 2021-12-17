助澳洲造艦計畫再進一步 AUKUS共同指導小組已開兩次會

美國總統拜登、英國首相強生和澳洲總理莫里森9月15日透過視訊共同舉行記者會發表談話，並發布聯合聲明宣布成立三國新安全倡議AUKUS。（歐新社）

9月成立的美國、英國與澳大利亞三國新安全倡議AUKUS ，承諾協助澳洲 自製核動力潛艦，被視為「劍指中國」，預防北京在南海和印太的擴張；白宮 17日表示，AUKUS的共同指導小組本月已舉行兩次會議，敲定未來工作細節，將強化合作與互操作性。

美國總統拜登、英國首相強生和澳洲總理莫里森9月15日共同宣布，為維持並強化印太地區和平穩定，成立三國新安全倡議AUKUS，允許三國之間進行更加深入的國防合作，並將支持澳洲打造核動力潛艦艦隊。

根據當時的聯合聲明，三國預計花18個月探索合作模式，美英技轉支持澳洲自製成立核動力潛艦艦隊，強調互操作性、通用性與互利；此外，還會在網路、人工智慧、量子科技與海下科技等新興技術上合作，並深化三方訊息與科技共享。

不僅中國表達強烈不滿，原本為澳洲造艦的法國，因此丟了數百億元的採購合約，也對澳洲和美國提出召回大使等強烈外交抗議手段。

三國在上月21日簽署協議，允許彼此交換敏感的「海軍核動力推進資訊」；根據白宮17日公布的訊息，AUKUS成立共同指導小組，在本月舉行兩次會議，分別針對澳洲造艦及新興科技。

白宮表示，共同指導小組在本月9日和14日在五角大廈舉行兩次會議，分別討論先進能力及澳洲打造核動力潛艦計畫。

有關造艦，白宮表示，三方重申協助澳洲盡早實現造艦計畫，同意在為期18個月的諮詢作業中，商討最佳技轉方案使澳洲能獲得核動力潛艦，讓工作小組能詳細檢視所有步驟，以確保澳洲造艦計畫可行。

至於新興科技，白宮說，與會者確定了攸關一系列關鍵能力和科技領域的合作機會，承諾大幅深化合作，增強互操作性，從而強化印太和其他地區的安全穩定；三國承諾在2022年初之前敲定工作計畫，除了「網路、人工智慧、量子科技及海下能力」，這場會議也討論到其他更多的技術，同意共尋可能的合作機會。

白宮表示，三國代表也討論，如何確保這項潛艦計畫，能維持三國在全球非核擴散議題中的長期領導地位，包含與國際原子能總署密切諮商；與會者強調三國持續堅定支持非核擴散的制度與遵守非核擴散條約，將信守相關義務與承諾，也會盡可能落實最嚴格的非核擴散標準。