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G7聯合聲明：Omicron蔓延為當前全球公衛的最大威脅

記者張文馨／華盛頓報導
路透
路透

七大工業國（G7）16日發表聲明，稱新冠變種病毒Omicron的蔓延，為當前全球公衛的最大威脅，呼籲密切合作與監控；與此同時，英國確診案例倍速成長，昨天確診數8.8萬人，專家預估平均每天恐感染20萬人；南非的單日確診病例也超過Delta今年七月中旬的感染數。

根據G7聲明，各國衛生部長昨日舉行部長會議，「極度關切Omicron態勢」，深為關切攀升的確診數，他們認為，這是當前最大的全球公衛威脅，密切合作、監控和共享數據，比起以往任何時刻都更加重要。

G7聲明表示，部長們強調公平獲得診斷、病毒基因體定序、疫苗和療法的重要性，也承諾在各國持續推動補強針和定期檢測的重要性，並重申支持疫苗全球取得機制COVAX。

這是一個月以來，G7第二度聲明關切Omicron，上月29日G7的衛生部長為此舉行緊急會議，討論如何合作應對變種病毒蔓延。

英國連續兩日刷新確診數，BBC報導，最新單日確診數達8萬8376人，首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，因為Omicron傳染性高，接下來這幾天還可能連連破紀錄，呼籲醫療系統做好病人大量湧現的準備，「這真的是一個非常嚴峻的威脅。」

法國政府16日宣布，禁止來自英國的旅客入境，除非學生或醫療相關專業人士，才得例外入境，最新禁令在17日午夜生效。

此外，和其他多數國家相同，法國持續收緊入境規定，從原先的入境前48小時進行病毒檢測，改為入境前24小時，來自英國的旅客必須在入境法國後隔離觀察7天，並要求線上申報以利後續追蹤。

首宗Omicron確診病例發現國南非，15日確診數為2萬6976人，路透報導，這已經超過今年7月的主要流行變種病毒Delta，當時南非日增2萬6485例。

世界衛生組織（WHO）評估，Omicron在幾乎全球各國都已現蹤。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

Omicron G7 英國

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