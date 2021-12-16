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嬌生血栓奪9命 CDC建議優先接種輝瑞、莫德納

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嬌生血栓奪9命 CDC：建議優先接種輝瑞、莫德納

編譯郭宣含／綜合16日電
CDC顧問專家16日一致建議，成人儘量接種輝瑞與莫德納兩種疫苗，不要接種嬌生疫苗，因為嬌生疫苗接種後，有形成血栓的病例。(美聯社)
CDC顧問專家16日一致建議，成人儘量接種輝瑞與莫德納兩種疫苗，不要接種嬌生疫苗，因為嬌生疫苗接種後，有形成血栓的病例。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)16日晚依據疫苗顧問委員會提議，建議民眾若要尋求最安全且最有效的疫苗與補強針，優先接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，而非嬌生疫苗；嬌生疫苗迄今造成美國數十人出現罕見血栓問題並住進醫院，其中九人死亡。

CDC顧問委員會16日評估嬌生疫苗的罕見血栓問題後，表決時一致同意，建議所有成人優先接種輝瑞和莫德納疫苗，因為成人接種嬌生疫苗，比18歲以下者後更容易出現嚴重血栓。

顧問委員會提出建議後數小時，CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也支持，並在聲明中鼓勵所有美國人打疫苗和補強針，「今日更新的建議凸顯，CDC致力提供即時的科學資訊給美國大眾。」

自9月以來，七名女性和兩名男性被證實接種嬌生疫苗後，出現相關的血栓問題而死亡，其中七人年齡為28至62歲，他們有肥胖、高血壓和糖尿病等慢性病，衛生官員還在調查另外兩起死亡案例；此外，還有數十人接種嬌生疫苗後出現嚴重不適。

這項消息重創嬌生，嬌生疫苗無須特別保存的溫度，而且僅需打一劑，之前被認為會極度受到歡迎；不過許多專家指出，嬌生最大優勢不再，因為現在需打補強針提高保護力；再加上不少報導指出，嬌生疫苗的相對效力較低，且有罕見血栓問題，導致國內使用率偏低。

嬌生疫苗接種量僅1700萬劑，相較之下，輝瑞和莫德納則高達約4億7000萬劑。

CDC的建議，可能推升為遊民和囚犯接種的難度，因為輝瑞和莫德納疫苗須低溫保存，且須施打兩劑，不過海外可能受到更大影響。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)資深副總裁珍‧凱茲(Jen Kates)擔心，CDC建議可能引發寒蟬效應，也會牽扯到同為腺病毒疫苗的阿斯特捷利(AstraZeneca)，尤其是在疫苗尚不普及的國家。

CDC指出，美國供應充沛的「信使核糖核酸」(mRNA)疫苗，現有近1億劑可隨時使用。

CDC與其疫苗顧問委員會鮮少提出優先(preferential)政策，在此之前，由於疫苗供應有限且許多研究，都指三種疫苗均具強大保護力，因此美國同樣推薦三種新冠疫苗。

但現在疫苗顧問委員會建議，除非民眾對mRNA疫苗過敏、無法取得或不願接種他牌疫苗，不然CDC不會優先推薦嬌生疫苗。

根據世界衛生組織(WHO)，嬌生疫苗獲得90國授權使用；嬌生全球研發長潘妮．希頓(Penny Heaton)表示，嬌生仍對自家疫苗有信心。

CDC顧問專家16日一致建議，成人儘量接種輝瑞與莫德納兩種疫苗，不要接種嬌生疫苗...
CDC顧問專家16日一致建議，成人儘量接種輝瑞與莫德納兩種疫苗，不要接種嬌生疫苗，因為嬌生疫苗接種後，有形成血栓的病例。圖為今年4月俄亥俄州一家超市藥劑師為民眾施打嬌生疫苗。(美聯社)

疫苗 嬌生 CDC

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