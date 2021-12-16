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利用臉書、IG監視上萬人 Meta點名7公司+封鎖1500帳號

編譯季晶晶／綜合外電
臉書母公司Meta取締監視業者利用其平台。（路透）
臉書母公司Meta取締監視業者利用其平台。（路透）

臉書母公司Meta Platforms宣布，取締利用其平台在100多國監視用戶活動的監視公司。

Meta周四發布報告，指控來自以色列印度和北馬其頓的6家公司，以及1家在中國的未知實體，監視了成千上萬人。

Meta表示已封鎖與這些公司相關的基礎設施，向他們發出法律警告信，並禁掉他們在臉書和Instagram的大約1500個帳號。這些帳號被秘密用來進行偵察、發動駭攻，並誘騙用戶提供個人訊息。

被監視的對象包括記者、異議者、獨裁政權批判者，以及反對派和人權運動人士的家人。Meta向據信成為監視目標的逾4萬8000人發出警示。

Meta揭露此事的時機，正值外界加強審視提供監控技術給各國政府的公司，例如以色列的NSO。Meta的報告明列另外4家參與提供「監視出租」服務的以色列公司——Cobwebs Technologies、Cognyte、Black Cube和Bluehawk CI——以及印度的BellTroX、北馬其頓的Cytrox，和位於中國的一家未知實體。

多倫多大學專注研究監控技術濫用的公民實驗室（Citizen Lab）資深研究員John Scott-Railton認為，Meta的「廣泛取締」將對「其他伺機進攻的球員」發出明確信號。他說：「這很重要，因其表明這不是單一公司或少數公司的問題。這是整個行業的問題。」

Meta指控Cobwebs有數百個假帳號，用於收集包括香港和墨西哥等地的活動家、政治家和政府官員目標的訊息。

印度的BellTroX據稱經營假帳號，用於涉嫌入侵用戶手機或電腦；該公司的目標是澳洲、沙烏地阿拉伯、安哥拉和冰島等國的律師、醫生、活動家和神職人員。 

Cytrox則被發現與一個「龐大的網域基礎設施」有關，Meta認為該設施很可能被用於包括埃及和亞美尼亞在內地區政客和記者的駭客活動。

此外，Meta將位於中國大陸的未知實體連繫到其境內執法部門，觀察到它一直支持新疆、香港和緬甸在內亞太區少數族裔的監視活動。

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