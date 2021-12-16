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俄可隨時派員與美展開安全保證談判 願拜普二會

中央社莫斯科16日綜合外電報導
為了化解烏克蘭危機，俄羅斯今天表示，準備好「隨時」派遣政府談判代表，與美國就莫斯科尋求的安全保證展開磋商。（Getty Images）
為了化解烏克蘭危機，俄羅斯今天表示，準備好「隨時」派遣政府談判代表，與美國就莫斯科尋求的安全保證展開磋商。（Getty Images）

為了化解烏克蘭危機，俄羅斯今天表示，準備好「隨時」派遣政府談判代表，與美國就莫斯科尋求的安全保證展開磋商。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）還說，7日已舉行過2小時視訊會談的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden），還可在新年之前再次對談。但雙方尚未同意任何確定細節。

培斯科夫表示，俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）「準備好隨時飛去任何中立國家」以展開談判。

路透社報導，烏克蘭和美國指稱，俄羅斯已將逾9萬大軍調動到烏國邊界附近，有可能準備要入侵；莫斯科予以否認。

俄羅斯則稱，對於北大西洋公約組織（NATO）與欲加入的烏克蘭關係日益緊密，以及北約可能在烏國境內部署針對俄國的飛彈，感覺受到威脅。

至於普亭是否可能與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談，培斯科夫重申莫斯科立場說，任何這類談話的議程會是哪些仍不明朗。

不過培斯科夫表示，俄羅斯昨天已將安全保證提案交給人在莫斯科的美國國務院歐洲與歐亞事務助理國務卿唐弗里德（Karen Donfried），包含2份文件草稿，分別是一份條約和一份協議。他拒絕討論內容，僅告訴記者「過段時間」就會知道。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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