挺台遭北京施壓 立陶宛尋求歐洲國家領導人協助

立陶宛總統顧問斯凱斯吉里特今天表示，立國總統因與台灣強化關係而致與中國陷入爭端，現將請求歐洲國家領導人提供協助。路透

立陶宛 總統顧問斯凱斯吉里特今天表示，立國總統因與台灣強化關係而致與中國陷入爭端，現將請求歐洲國家領導人提供協助。

斯凱斯吉里特（Asta Skaisgiryte）告訴立陶宛國家廣播電視台（LRT）：「總統將與歐洲聯盟國家領導人談論我們面臨的壓力，我們認為，這將促使有關各方商討，歐盟 、特別是歐盟執行委員會如何在此事為立陶宛提供助力。」

「我們希望我們的歐洲夥伴看清楚這場衝突，並希望（採取）盡可能廣泛的經濟行動。」

駐立陶宛台灣代表處11月成立並掛牌運作，中國因此將對立陶宛外交關係下降至「代辦」等級。

立陶宛外交部昨天表示，召回駐中國臨時代辦契雅佩涅（Audra Čiapienė），立陶宛駐中國「大使館 」將改以遠距方式運作。外交圈知情人士指出，顧慮人員安全是撤離的主因。

中國外交部發言人汪文斌今天說，所謂立陶宛駐中國機構人員「擔憂自身安全」，以及中國政府「禁止中方雇員為立駐華代辦處工作」的說法「純屬無中生有」。

斯凱斯吉里特在此之後告訴媒體，立陶宛總統將向歐洲國家領導人尋求協助。

立陶宛與台灣關係升溫，遭中國以外交、貿易等手段施壓。立陶宛資深政府官員和產業組織人士告訴路透社，中國要求跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將被中國市場拒之門外。