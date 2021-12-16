我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美商務部再出手 增出口管制中企名單

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

挺台遭北京施壓 立陶宛尋求歐洲國家領導人協助

中央社維爾紐斯16日綜合外電報導
立陶宛總統顧問斯凱斯吉里特今天表示，立國總統因與台灣強化關係而致與中國陷入爭端，現將請求歐洲國家領導人提供協助。路透
立陶宛總統顧問斯凱斯吉里特今天表示，立國總統因與台灣強化關係而致與中國陷入爭端，現將請求歐洲國家領導人提供協助。路透

立陶宛總統顧問斯凱斯吉里特今天表示，立國總統因與台灣強化關係而致與中國陷入爭端，現將請求歐洲國家領導人提供協助。

斯凱斯吉里特（Asta Skaisgiryte）告訴立陶宛國家廣播電視台（LRT）：「總統將與歐洲聯盟國家領導人談論我們面臨的壓力，我們認為，這將促使有關各方商討，歐盟、特別是歐盟執行委員會如何在此事為立陶宛提供助力。」

「我們希望我們的歐洲夥伴看清楚這場衝突，並希望（採取）盡可能廣泛的經濟行動。」

駐立陶宛台灣代表處11月成立並掛牌運作，中國因此將對立陶宛外交關係下降至「代辦」等級。

立陶宛外交部昨天表示，召回駐中國臨時代辦契雅佩涅（Audra Čiapienė），立陶宛駐中國「大使館」將改以遠距方式運作。外交圈知情人士指出，顧慮人員安全是撤離的主因。

中國外交部發言人汪文斌今天說，所謂立陶宛駐中國機構人員「擔憂自身安全」，以及中國政府「禁止中方雇員為立駐華代辦處工作」的說法「純屬無中生有」。

斯凱斯吉里特在此之後告訴媒體，立陶宛總統將向歐洲國家領導人尋求協助。

立陶宛與台灣關係升溫，遭中國以外交、貿易等手段施壓。立陶宛資深政府官員和產業組織人士告訴路透社，中國要求跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將被中國市場拒之門外。

立陶宛 歐盟 大使館

上一則

Regeneron研究：單株抗體療法對Omicron變種病毒效果較差

延伸閱讀

立陶宛撤北京外交人員 美：譴責中方脅迫

立陶宛撤北京外交人員 美：譴責中方脅迫
安全受威脅？立陶宛駐中使館人員撤離北京前往法國

安全受威脅？立陶宛駐中使館人員撤離北京前往法國
立陶宛外交官撤出中國 台外交部：與立陶宛站在一起

立陶宛外交官撤出中國 台外交部：與立陶宛站在一起
立陶宛外交部聲明 願繼續與中方對話

立陶宛外交部聲明 願繼續與中方對話

熱門新聞

康乃爾大學校長波拉克14日透過聲明證實，檢測團隊在大量染疫的學生樣本中，發現具有高度傳染性的Omicron變種病毒。(記者張宗智／攝影)

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

2021-12-14 21:33
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
資深電視新聞記者華勒斯宣布跳槽福斯的競爭對手CNN，擔綱主播。(美聯社)

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

2021-12-12 16:53
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了

2021-12-14 09:18

超人氣

更多 >
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象

8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象
王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡
新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」