Regeneron研究：單株抗體療法對Omicron變種病毒效果較差

雷傑納隆藥廠的研究數據證實，單株抗體療法面對Omicron變種病毒時「效果降低」，不過對抗Delta變種病毒則依然有效；圖為科研人員在抗體實驗室研發新冠藥物。(Getty Images)

雷傑納隆藥廠(Regeneron Pharmaceuticals)16日發表聲明指出，研究數據證實，經常用來為未施打新冠疫苗 民眾治療新冠肺炎的單株抗體療法，面對Omicron變種病毒 時，效果變差。雷傑納隆藥廠執行長施萊弗(Leonard Schleifer)16日接受CNBC新聞頻道專訪時說，Delta變種病毒、Omicron變種病毒以及流感三種感染案例可能同時爆增，必須備妥因應計畫。

雷傑納隆藥廠在新聞稿聲明中表示，研究數據單株抗體療法面對Omicron變種病毒時「效果降低」，不過對抗Delta變種病毒則依然有效，而Delta變種病毒目前是美國最廣為流傳的變種病毒。

將單株抗體casirivimab和imdevimab結合使用的療法，目的在於避免染疫患者陷入重症。雷傑納隆本月稍早便曾提出警告，抗體藥物Regen-Cov在面對Omicron變種病毒的時候，效力恐將打折。

雷傑納隆藥廠執行長施萊弗16日對CNBC新聞頻道表示，目前正在研發的下一代新藥，對於抵抗Omicron變種病毒較為有效，新藥可望在2022年推出。

施萊弗說：「我們現在已經取得經過檢測的新抗體，可以抵抗抗Delta變種病毒和Omicron變種病毒。」他表示：「我們希望明年初就把新藥提供給診所使用，我們將與美國食品及藥物管理局(FDA)配合。」

施萊弗受訪時說，所有民眾都應該接種新冠疫苗，而且民眾應該採取「一種以上」防疫之道，包括戴口罩、保持社交距離等，避免感染新冠病毒。他表示，新款抗體療法預計2022年第一季展開臨床實驗。

他說，希望能在下一款新型變種病毒出現之前，盡快把新藥大量提供給民眾使用，「我們不希望在疫情後面追著跑」。

施萊弗說，接下來可能出現的一種狀況是，Delta變種病毒、Omicron變種病毒以及流感三種感染案例同時爆增，「我們需要有一套全面因應方案」。