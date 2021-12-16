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美商務部再出手 增出口管制中企名單

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

以打擊芬太尼等藥物濫用為由 美制裁4家中企1名個人

記者林宸誼╱即時報導
美國商務部於15日公布拜登簽署的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥等4個國家中的15家實體企業和10名個人進行制裁，中國部分包含4家藥企和一名個人，制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。（Getty Images）
美國商務部於15日公布拜登簽署的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥等4個國家中的15家實體企業和10名個人進行制裁，中國部分包含4家藥企和一名個人，制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。（Getty Images）

美國商務部於15日公布拜登簽署的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥等4個國家中的15家實體企業和10名個人進行制裁，中國部分包含4家藥企和一名個人，制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。

香港經濟日報報導，被制裁的4家中國企業有武漢遠城共創科技（Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology）、上海迅精化學（Shanghai Fast-Fine Chemicals）、河北環浩生物科技（Hebei Huanhao Biotechnology）、河北艾豚商貿有限公司（Hebei Atun Trading）

根據美國財政部網站，美方的所謂制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控是這些企業和個人參與全球非法藥物交易。

美國政府指控葉全發（Chuen Fat Yip）主導一個中國和香港的販毒組織，向美國走私芬太尼、合成代謝類固醇和其它合成藥物，並以武漢遠成共創科技等公司的名義，向美國社會大眾和私人企業銷售。

美國財政部提到，葉全發被認為即使不是世界最大的合成代謝類固醇生產者，也是最大之一，多數產品最終流入美國。葉全發並使用比特幣等虛擬貨幣來進行交易。

依照制裁，被美國財政部認定的個人所有位於美國或由美國法人擁有或控制的財產或利益將被凍結，除非得到財政部許可，美國法人或任何位於美國境內或過境美國的人不得與被認定者所擁有的財產和利益進行交易。

一名美國國家安全委員會資深官員表示，這次之所以制裁這些中國實體，道理很簡單，因為中國是許多合成鴉片類藥物原料的發源地。

法新社報導，美國國務卿布林肯在一份聲明中表示，這制裁行動將有助於切斷合成鴉片類藥物及其化學品原料進入美國。

財政部 香港 武漢

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