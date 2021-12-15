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一洲焦點／Omicron衝擊、福斯主播捲入國會山莊暴動案

美參院通過國防授權法 擴大抗中且支持台灣防衛

記者張文馨／華盛頓報導
美國聯邦參議院15日表決通過2022財年國防授權法(NDAA)。(美聯社)
美國聯邦參議院15日表決通過2022財年國防授權法(NDAA)。(美聯社)

美國聯邦參議院15日以88票贊成、11票反對，表決通過2022財年國防授權法（NDAA），明年度國防預算規模為7777億美元，預計投入71億美元擴大太平洋威懾倡議，強化與盟友合作，建議國防部邀請台灣參加明年的環太平洋軍演，且評估並報告如何強化台灣的不對稱戰力，全案待美國總統拜登簽署後生效。

軍事委員會主席利德（Jack Reed）表示，美國正面臨諸多安全挑戰，這部法案處理各項問題，包含與中國和俄羅斯的戰略競爭，尖端科技如極音速、人工智慧和量子計算，以及現代化美軍的船艦飛機，提供美軍捍衛國家的所需。

國防部視中國為「步步進逼的威脅」，國會要求總統向國會提出「中國大戰略」的機密報告，說明美國將如何應對挑戰。

此外，國會要求國防部著手研究分析美中在關鍵軍事科技的發展，限制國防部採購來自新疆地區的商品。

這部法案擴大太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），注資71億美元，增加在印太地區的部署、能力和與盟友夥伴合作進行的行動。

有關台灣，國會表示，美國政策是維持「抵禦對台灣造成既成事實」的能力，要求國防部長向軍委會報告「強化國民兵和台灣合作的可行性與適當性」，並向國會提交有關台灣不對稱戰力的評估，及如何協助台灣增加不對稱戰力的計畫。「既成事實」是指中方在美軍未有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信，採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

國防授權法也重新提出「歐洲威懾倡議」（European Deterrence Initiative）支持強化美軍在歐洲的嚇阻力量，通過援助烏克蘭安全預算3億美元。

參議員熊恩（John Thune）表示，烏克蘭多年來都在對抗俄羅斯入侵，美國應支持這項努力，協助烏克蘭抵禦威脅。

軍事委員會首席議員殷霍夫（Jim Inhofe）表示，這部法案對美國盟友釋放清楚訊息，亦即「美國依然是可靠、可信賴的夥伴」，對美國的對手則說，美國軍隊已做好準備，完全有能力捍衛美國在世界的利益。

此外，國防授權法將為美軍加薪2.7%；要求推動軍隊文化改革，正視軍中性騷擾和其他犯罪議題。

國防部 烏克蘭 預算

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