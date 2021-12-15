潘朵拉文件：創投公司擠走中產階級買房機會且壓榨租客

國際調查記者聯盟公布的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)調查報告披露，掌握十多億資產的創投公司憑著富可敵國的財力，在房屋市場擠走渴望買下生平第一棟房子的中產階級民眾，創投公司大手筆收購房屋後做為出租之用，卻以不公平手段調漲房租、巧立名目收取各種費用，壓榨房客。Getty Images

華盛頓郵報15日報導，國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ)公布的「潘朵拉文件 」(Pandora Papers)調查報告披露，掌握十多億資產的創投公司憑著富可敵國的財力，在房屋市場擠走渴望買下生平第一棟房子的中產階級民眾，創投公司大手筆收購房屋後做為出租之用，卻以不公平手段調漲房租、巧立名目收取各種費用，壓榨房客。

報導舉例指出，座落於田納西州納許維爾(Nashville)郊區的坦米蘇巷(Tammy Sue Lane)，社區裡並沒有豪宅，有著乙烯基塑料片外牆壁板(vinyl siding)的住宅屋齡平均15年，房價則在20萬元以下。對於某些民眾來說，這些房子代表著人生中買房願望第一次實現，巷裡的屋主職業包括有獄警、清潔工以及電工。

然而，某些全世界最有錢的超級富人，卻透過投資 手段買走了坦米蘇巷的房子。

報導指出，過去6年間，坦米蘇巷32棟住宅裡，有19棟被資產高達十億元的創投公司「進步住家」(Progress Residential)買走，全球金融以空前規模流入美國郊區房地產 市場由此可見一斑。

成立不到10年的「進步住家」創投公司，如今已成為擁有全美數量最多獨棟式住家(single-family houses)的機構之一，也是數萬戶家庭的房東。

根據報導，「進步住家」創投公司利用電腦演算公式搜尋，加上快狠準的全現金出價，一個月最高可買下2000棟民宅，公司高層主管曾說，這種高效率的買房操作，有利於買不起入門等級房屋(entry-level homes)的民眾能夠租到房子。

根據最新曝光檔案內容，以及數十名「進步住家」創投公司房客及前任員工的訪問，「進步住家」創投公司的經營模式卻被踢爆為全球富豪謀取巨大利益，在房屋市場競價導致中產階級民眾買不到房子，對於房客則頻頻祭出不公平的房租調漲手段，巧立名目收取各種費用，物業管理品質低劣。

坦米蘇巷的租屋族、亞馬遜網站(Amazon)倉儲員工維多莉亞‧貝茲(Victoria Bates)受訪時便說，投資公司的手段「毫無人性」。她說，就連基本維修要求，「進步住家」通常都無法做到，熱水器漏水花了好幾個月才終於修好，卻對房客收取各種昂貴的費用。

「進步住家」創投公司發表聲明回應表示，房租與收費標準都符合業界標準，並「遵守最高的道德規範與法律規定」。

「潘朵拉文件」披露，「進步住家」創投公司的成立與位於紐約的博盛投資公司(Pretium Partners)有關。博盛在2008年美國房市危機期間，大舉進入美國房地產市場，趁著低價收購數萬棟民宅，然後把房子租給金融風暴底下失去房子或無力繳交房貸的民眾。

根據博盛投資公司2012年寄給投資客，長達238頁的資金募集邀請計畫，徵求投資200萬元以上，每年獲利上看15%至20%。博盛投資公司共計向全球各地富人募得10多億元，「進步住家」創投公司因此誕生。