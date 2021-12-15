美傳將再列八家中企入黑名單 包括無人機大廠大疆

中國無人機公司大疆的北美業務縮減。（路透資料照片）

《金融時報》今（15）日引述兩位未具名知情人士報導，美國財政部 將在周四（16日）再增列包括中國無人機大廠大疆在內的八家陸企，進入其「中國軍工複合體企業」的黑名單中。

《金融時報》說，其他七家將入黑名單的陸企是：曠視科技、中科曙光、雲從科技、美亞柏科、依圖科技、立昂技術、東方網力。制裁主要為了懲罰中國迫害新疆維吾爾族及其他少數族裔。

美國政府不同部門現在有著各式黑名單，若歸類一家陸企是所謂的「涉軍」陸企，禁止美國投資 人投資這些公司的任何股權。現在已經有60家陸企被列入這份「涉軍」黑名單之中。

新增這八家涉軍陸企，先前都已經被列入美國商務部 的「實體清單」黑名單。「實體清單」規定，只有在獲得了美國政府許可，才能向該黑名單內的公司輸出口美國技術和產品。美國商務部周四預料也會再新增20多家陸企到「實體清單」上，其中包括一些涉及生物技術的公司。

據了解，拜登政府也在考慮一併於周四宣布對中國最大的半導體公司中芯國際，實施更嚴格的技術輸出管制。中芯在川普政府時代就已經列入「實體清單」，但附帶了例外條件，現在被認為讓某些要賣產品或技術給中芯的廠商，有漏洞可鑽。

金融時報說，白宮、財政部、商務部都未回應其採訪請求。大疆也對相關消息不予置評。

中國人工智慧（AI） 巨頭商湯科技，上周五被美國列入涉軍企業後，延後了在香港的首次公開發行股票（IPO）計畫。