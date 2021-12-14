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反壓迫 眾議院通過「維吾爾法案」 禁從新疆進口商品

編譯葉亭均／綜合報導
眾議院通過了法案，將禁止來自新疆地區的商品貨物進入美國，除非相關公司能證明商品不是透過強迫勞動所製造。圖為太陽能板。（路透）
眾議院通過了法案，將禁止來自新疆地區的商品貨物進入美國，除非相關公司能證明商品不是透過強迫勞動所製造。圖為太陽能板。（路透）

眾議院周二（14日）通過了一項法案，將禁止來自中國新疆地區的商品貨物進入美國，除非相關公司能證明商品不是透過強迫勞動所製造。這項措施的目的是要針對中國被指控壓迫維吾爾族穆斯林的行為進行懲罰。

眾議院議長裴洛西表示：「中國政府持續對維吾爾族和其他穆斯林少數族群持續進行的種族滅絕，正挑戰整個世界的良心。」

這項法案現在將遞交參議院，而參院院兩黨都是持支持態度的。若如預期般通過，那麼該法案接下來將送交美國總統拜登簽署。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在聲明中表示：「政府將與國會密切合作實行這項法案，以確保全球供應鏈中沒有強迫勞動。」

佛羅里達州共和黨參議員Marco Rubio魯比歐（Marco Rubio）則在聲明中表示：「我們對於生產我們服飾、太陽能板等等的奴隸勞工漠視。這種情況在今天改變了，我們的防止維吾爾人強迫勞動法案將要求企業在進口貨物到美國時，要證明他們的供應鏈不涉及奴隸勞工。是時候該終結我們對中國的經濟上癮了。」

這項法案將要求美國國土安全部設立一份配合中國政府壓迫維吾爾族和其他少數民族的實體企業清單。該法案也包含一個「可反駁的推定」，即假定所有來自新疆的商品都涉及強迫勞動，除非美國海關與邊境保護局局長予以例外。

這項法案勢必會加劇美、中這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係。中國大陸官員已否認新疆存在強迫勞動，並表示這項法案干預大陸的內政。

維吾爾 新疆 供應鏈

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