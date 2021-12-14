我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／首摘AIA桂冠華人女建築師 張淑征迢遙成功路

唐鳳民主峰會視訊遭卡 美參議員要拜登說清楚

唐鳳民主峰會視訊遭卡 美參議員要拜登說清楚

中央社華盛頓14日專電
台行政院政務委員唐鳳日前在白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示問題畫面遭到切換，只剩下聲音。此事在美引發政壇議論，美國參議員盧比歐致函總統拜登要求說明並糾正錯誤。美聯社
台行政院政務委員唐鳳日前在白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示問題畫面遭到切換，只剩下聲音。此事在美引發政壇議論，美國參議員盧比歐致函總統拜登要求說明並糾正錯誤。美聯社

台行政院政務委員唐鳳日前在白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示問題畫面遭到切換，只剩下聲音。此事在美引發政壇議論，美國參議員盧比歐致函總統拜登要求說明並糾正錯誤。

唐鳳10日在美國「民主峰會」（Summit for Democracy）分組討論場次發言時，因為使用一張將台灣及中國標為不同顏色的地圖，在白宮要求下，唐鳳視訊畫面被剪掉，只剩下聲音。消息人士向路透社表示，在台灣面臨北京當局施以龐大壓力之際，拜登政府邀請台灣出席美國主辦的會議，以示對台灣的支持，然而白宮擔心，會議上出現區分台灣與中國的地圖，可能被視為與華府為避免針對台灣是否為中國一部分而採取的「一個中國」政策立場不一致。

儘管美國國務院事後表示，螢幕共享的「混亂」導致唐鳳視訊畫面「被消失」，是「無心之過」，「我們重視唐鳳數位部長的參與，這凸顯台灣在透明治理、人權和打擊假消息等議題方面的世界級專業」。但此事已在美國政壇引發議論。

反共挺台不遺餘力的盧比歐（Marco Rubio）今天就致函拜登（Joe Biden）要求說明。他在信函中表示，數十年來失敗交往政策表明向北京讓步是片面且徒勞的努力，中國共產黨從不對這類讓步做出回報或約束，或是以其他方式改變其對政治罪行夸夸而談的回應。拜登政府調降台灣與會代表層級的做法，只是再次展現軟弱而非決心，中共仍威脅台灣並抨擊峰會。

他指出，拜登可以全權決定參與峰會的國家與層級，但當拜登有機會為新的國際論壇制訂公平道路規則，因為中共本質沒有參與會議的資格而可以不受北京惡意影響時，拜登仍選擇接納北京的無理要求。台灣應當由透過正式選舉當選的總統蔡英文代表出席峰會。

共和黨籍的盧比歐指出，拜登政府試圖遷就北京的做法，並未在調降台灣代表層級後停止。根據報導唐鳳發表演說時，因為一張將中國與台灣標為不同顏色的地圖，視訊被切斷，「如果屬實，這是對中共的又一次讓步」。

盧比歐在信函中要求拜登政府說明，是誰做出調降台灣代表層級的決定，何時做出這項決定，以及做出決定的背後因素；為何台灣無法像其他國家一樣由國家元首與會；拜登政府計劃採取何種措施以彌補這項錯誤。

同樣為共和黨籍的聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時談到唐鳳視訊遭到切斷事件時也表示，他認為這並非技術問題，而是拜登政府向北京低頭的例子。美國應當與台灣同在，協助台灣確保自治，維持兩岸現狀。

共和黨籍聯邦參議員布萊克伯恩（Marsha Blackburn）、聯邦眾議員譚妮（Claudia Tenney）與辛森（Ashley Hinson）等人也在推特上指出美方不應屈服中國，對台灣做審查。

拜登 北京 白宮

上一則

美中軍事高層將再對話 印太司令部：盼坦率降安全風險

延伸閱讀

美遭遇嚴重龍捲風災害 習近平向拜登致慰問電

美遭遇嚴重龍捲風災害 習近平向拜登致慰問電
拜登簽令改善公家服務 換護照、申請福利等勿官僚拖延

拜登簽令改善公家服務 換護照、申請福利等勿官僚拖延
應對美四重打壓 習近平、普亭「背靠背」戰略15日視訊

應對美四重打壓 習近平、普亭「背靠背」戰略15日視訊
肯州龍捲風至少74死 數萬戶仍無水電 拜登周三視察

肯州龍捲風至少74死 數萬戶仍無水電 拜登周三視察

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
資深電視新聞記者華勒斯宣布跳槽福斯的競爭對手CNN，擔綱主播。(美聯社)

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

2021-12-12 16:53

超人氣

更多 >
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨

封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨