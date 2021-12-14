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習近平與普亭將視訊會商 因應西方國家施壓

中央社莫斯科14日綜合外電報導
圖為俄羅斯總統普亭(右)與中國國家主席習近平(左)於2019年5月在莫斯科見面。美聯社
圖為俄羅斯總統普亭(右)與中國國家主席習近平(左)於2019年5月在莫斯科見面。美聯社

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平將在明天視訊會談，雙方將討論歐洲緊張情勢，以及美國和北大西洋公約組織（NATO）的「挑釁」措辭。

路透社報導，當前中俄兩國與西方國家的關係陷入高度緊張，雙方元首明天將視訊會商，北京與莫斯科當局分別因人權和調度大軍部署烏克蘭邊界，面臨歐美施壓。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「當前國際事務尤其是歐洲大陸局勢，非常、非常緊張，盟友間需要會商。」他指的是北京與莫斯科。

他說：「我們見到NATO與美國的措辭非常挑釁，我們與中國需要針對此進行討論。」

俄羅斯積極與中國發展更緊密關係，於此同時，與西方的關係日益惡化，而普亭藉此夥伴關係制衡美國的影響力，同時敲定獲利可觀協議，尤其是能源方面，普亭和習近平今年同意，延長已歷時20年的「中俄睦鄰友好合作條約」。

培斯科夫表示，普亭與習近平將就能源、貿易與投資等廣泛議題，展開冗長對話。

俄中領導人將展開會商的8天前，美俄元首也曾視訊對話，期間美國總統拜登（Joe Biden）警告普亭，別入侵烏克蘭，而普亭則告訴拜登，俄羅斯需要西方國家具法律約束力的安全保證。

普亭 俄羅斯 習近平

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