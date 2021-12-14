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環時批布林肯 指印太戰略「全都是衝著中國來」

記者羅印冲/即時報導
美國國務卿布林肯東南亞之行引起北京方面關注。美聯社
美國國務卿布林肯東南亞之行引起北京方面關注。美聯社

美國國務卿布林肯星期二在此次東南亞之行的首站印尼發表演講，宣揚美國對印太安全與繁榮的承諾。中國外圍官媒環時社評稱，布林肯說的比唱的還好聽，把西方政客用「高尚詞彙」傳遞戰略惡意的那一套表演到了極致。

社評指，美國從重返亞太開始，到當下推行的印太戰略都是徹頭徹尾的地緣政治計畫。華盛頓大幅提升在南海的軍事存在，擴大在這個地區的能見度，插手這裡的政治進程，全都是衝著中國來的，意在壓制中國崛起。

文章說，誰都清楚美國想把東南亞打造成其戰略圍堵中國的屏障，它在這裡高喊民主、規則、自由的美麗口號，但它實際幹的就是擴大這個地區的裂痕與懷疑，催化每一個爭議的發酵。

對比美中在東南亞，社評稱，中國是從發展和睦鄰角度看東南亞的，美國則從全球大國角逐視角審視規劃這個地區。如果說美國作為超級大國，這是其維護霸權的規定動作，對之做價值判斷意義不大的話，那麼域內國家擦亮眼睛，了解美國來這裡所求什麼，有可能造成什麼後果，防範美國的政策形成破壞性，則是非常必要的。

文章說，可理解的是，東南亞國家面對中國崛起存在一些擔憂，會願意美國這樣的域外國家在本地區發揮一些平衡作用。美國的存在就像安眠藥，少吃一點，吃半片，會讓一些人睡得更安穩。然而，安眠藥的副作用是客觀存在的，過度放縱地服用它，產生強依賴性，從吃半片變成吃一片，甚至吃兩片，就會造成傷害。

文章宣稱，東南亞沒有任何國家受到中國的脅迫，無論是那些國家的政治制度還是經濟發展模式，都完全獨立於中國。倒是美國在不斷試圖影響區域內國家的發展道路，它是對區域內國家內政實施干涉的最大外部力量。整個地區需要有能力管理美國的存在，盡量讓它無害化。這個地區絕不能由美國主導，因為一旦那樣的話，區域內所有國家都將成為服務美國全球霸權的工具和素材。

東南亞 布林肯 國務卿

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