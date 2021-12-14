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布林肯：北京的印太作為影響每年3兆美元的商業活動

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日在印尼雅加達大學，以「自由開放的印太區域」為題發表演說。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日在印尼雅加達大學，以「自由開放的印太區域」為題發表演說。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日在印尼雅加達大學，以「自由開放的印太區域」為題發表演說，他細數北京在印太地區的脅迫行為，威脅到區域的自由開放，影響每年超過3兆美元的商業活動，美國將與其他國家均希望中方改變做法。

此外，布林肯重申，美國對台灣海峽的和平穩定有持久利益，與美國長期承諾一致。

布林肯說，美國關切北京的脅迫行動，將開放水域畫為己有，以補貼其國企的方式扭曲開放市場，為反對特定國家的政策下達貿易禁令，參與非法捕撈作業，包括美國在內的印太各國都希望中國改變這些做法。

「北京種種脅迫作為，每年影響超過3兆美元的商業活動。」布林肯說，這可是全球數百萬人的生活與福祉，當商業無法自由流通，所需商品流通受限，受影響的包含農場、工廠和醫院。

有關南海，布林肯表示，國際法庭在5年前作出判決，駁回非法、廣泛的南海主張，美國和其他南海聲索國將持續抵制相關過度主張的行為。

布林肯表示，捍衛以法治為基礎的世界秩序，不在於排擠任何國家，而是確保所有國家都能選擇他們的道路，免受脅迫；這不是「美國為中心」或「中國為中心」的區域競爭。

布林肯 北京 國務卿

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