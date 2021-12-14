我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：華為簡報內容顯示 產品與中國監控計畫有關

輝瑞：新冠口服藥能降低重症死亡率89%

華郵：華為簡報內容顯示 產品與中國監控計畫有關

記者顏伶如／綜合報導
華為在比利時布魯塞爾的網路安全中心。(美聯社)
華為在比利時布魯塞爾的網路安全中心。(美聯社)

華盛頓郵報14日報導，中國電信巨擘華為技術公司(Huawei Technologies)面對外界質疑在中國官方監控計畫裡扮演何種角色時向來予以否認，強調旗下產品屬於一般用途的電腦網路裝備，但根據包括列為「機密」(confidential)的100多份華為內部PowerPoint簡報檔案分析，華為產品實際上對平民百姓的追蹤，影響程度遠遠超過表面所言。

報導指出，華維網站上的市場行銷介紹裡原本可以取得這些簡報資料，但2020年底遭到移除，簡報裡寫著華為科技能夠協助政府機構透過聲音辨識個人身份，監控特定政治人物，管理思想再造及安排囚犯勞動服務行程，也可讓零售業者利用人臉辨識追蹤消費者。

華盛頓郵報在這項調查採訪中，總共檢視3000頁PowerPoint投影片，內容與華為與合作廠商共同研發的監視設備計畫有關；部分簡報內容顯示，監視功能是為警察或政府機關量身訂作，多張投影片的時間註記為2014年9月23日，後續修改日期則在2019年或2020年間，每一份簡報檔案都有「華為技術公司」版權字樣。

在定位追蹤功能(Location tracking)產品簡報中寫道，這項技術有助於協助當局掌握「特定政治人物」(political persons of interest)或其他目標的動態，例如犯罪嫌疑人，透過鎖定目標使用的電子設施追蹤所在位置，並配合具備人臉辨識功能的監視器攝影機等其他設備。簡報裡寫道，廣東公安局就是使用這套系統。

對於華郵記者提出華為網站簡報資料要求評論，華為則回覆對於報導所指的計畫「毫無所悉」，並說華為與其他大型業者一樣，提供雲端平台服務均符合業界通用的規定標準。

華盛頓郵報指出，華為的公開說法與帶有華為浮水印註記的簡報資料內容不符，再次凸顯身為全世界規模最大電子通訊器材產的商華，長期以來遭到外界批評缺乏透明化的爭議。

由於擔心華為與北京的情報搜集有關，某些西方國家已經下令禁止使用華為的5G電子通訊網路，華為對於相關報導則一概否認。華盛頓郵報報導，華為產品簡報細節曝光的時間，剛好是近來世界各國探討人臉辨識及生物特徵辨識追蹤(biometric tracking)等技術是否侵犯隱私之際；中國共產黨雖然仰賴這些技術追查異議份子及鞏固一黨專治，卻也曾對於相關技術若遭私人企業不當使用提出警告。

華為 華盛頓郵報 警察

上一則

通膨長短難預估 民眾預期心理影響政府對策

延伸閱讀

華為發表高端手機「寶盒」 首度採用縱向摺疊設計

華為發表高端手機「寶盒」 首度採用縱向摺疊設計
5G專利數激增 聯發科稱冠台廠

5G專利數激增 聯發科稱冠台廠
華為攜手賽力斯 合作高階智慧汽車

華為攜手賽力斯 合作高階智慧汽車
華為成功註冊小公主姚安娜原名「姚思為」商標

華為成功註冊小公主姚安娜原名「姚思為」商標

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

2021-12-07 07:50

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定