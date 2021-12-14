華郵：華為簡報內容顯示 產品與中國監控計畫有關

華為在比利時布魯塞爾的網路安全中心。(美聯社)

華盛頓郵報 14日報導，中國電信巨擘華為 技術公司(Huawei Technologies)面對外界質疑在中國官方監控計畫裡扮演何種角色時向來予以否認，強調旗下產品屬於一般用途的電腦網路裝備，但根據包括列為「機密」(confidential)的100多份華為內部PowerPoint簡報檔案分析，華為產品實際上對平民百姓的追蹤，影響程度遠遠超過表面所言。

報導指出，華維網站上的市場行銷介紹裡原本可以取得這些簡報資料，但2020年底遭到移除，簡報裡寫著華為科技能夠協助政府機構透過聲音辨識個人身份，監控特定政治人物，管理思想再造及安排囚犯勞動服務行程，也可讓零售業者利用人臉辨識追蹤消費者。

華盛頓郵報在這項調查採訪中，總共檢視3000頁PowerPoint投影片，內容與華為與合作廠商共同研發的監視設備計畫有關；部分簡報內容顯示，監視功能是為警察 或政府機關量身訂作，多張投影片的時間註記為2014年9月23日，後續修改日期則在2019年或2020年間，每一份簡報檔案都有「華為技術公司」版權字樣。

在定位追蹤功能(Location tracking)產品簡報中寫道，這項技術有助於協助當局掌握「特定政治人物」(political persons of interest)或其他目標的動態，例如犯罪嫌疑人，透過鎖定目標使用的電子設施追蹤所在位置，並配合具備人臉辨識功能的監視器攝影機等其他設備。簡報裡寫道，廣東公安局就是使用這套系統。

對於華郵記者提出華為網站簡報資料要求評論，華為則回覆對於報導所指的計畫「毫無所悉」，並說華為與其他大型業者一樣，提供雲端平台服務均符合業界通用的規定標準。

華盛頓郵報指出，華為的公開說法與帶有華為浮水印註記的簡報資料內容不符，再次凸顯身為全世界規模最大電子通訊器材產的商華，長期以來遭到外界批評缺乏透明化的爭議。

由於擔心華為與北京的情報搜集有關，某些西方國家已經下令禁止使用華為的5G電子通訊網路，華為對於相關報導則一概否認。華盛頓郵報報導，華為產品簡報細節曝光的時間，剛好是近來世界各國探討人臉辨識及生物特徵辨識追蹤(biometric tracking)等技術是否侵犯隱私之際；中國共產黨雖然仰賴這些技術追查異議份子及鞏固一黨專治，卻也曾對於相關技術若遭私人企業不當使用提出警告。