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美專家：美對台應改採戰略清晰政策 嚇阻中國武力侵犯

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美專家：美對台應改採戰略清晰政策 嚇阻中國武力侵犯

記者張文馨／華盛頓報導
美國智庫外交關係協會主席哈斯及學者薩克斯13日再投書雜誌「外交事務」，呼籲美國政府終結戰略模糊的兩岸政策，改採戰略清晰，明確表達對台灣的支持，以嚇阻中國的武力侵犯。（路透）
美國智庫外交關係協會主席哈斯及學者薩克斯13日再投書雜誌「外交事務」，呼籲美國政府終結戰略模糊的兩岸政策，改採戰略清晰，明確表達對台灣的支持，以嚇阻中國的武力侵犯。（路透）

去年9月主張「戰略清晰」的美國智庫外交關係協會主席哈斯及學者薩克斯13日再投書雜誌「外交事務」，呼籲美國政府終結戰略模糊(strategic ambiguity)的兩岸政策，改採戰略清晰(strategic clarity)，明確表達對台灣的支持，以嚇阻中國的武力侵犯。

這篇題為「美國對台灣戰略模糊漸增的風險」 專文並表示，過去一年來拜登政府稱維持戰略模糊，作為卻讓美國國內及盟友困惑，結果是增加中國誤判的風險。

美國戰略模糊 增中誤判衝突風險

文中也提到，美國政府宣稱要維持戰略模糊，對台灣的做法卻不一致；例如拜登強調台海重要性，還說中國若侵略台灣，美國會捍衛台灣，但事後行政部門官員卻撤回此立場，。

文章提到，拜登政府實質升級美台關係，看起來更偏向拜登的「非正式評論」，而非美國政府一再重申的官方立場，其結果可能增加北京誤判和衝突風險。

此外，兩岸關係學者、北卡羅萊納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)13日在哈佛大學美日關係計畫的研討會說，拜登政府近日作為似乎在改變對台政策邏輯，傾向「台灣與中國保持分離符合美國戰略利益」，這將讓兩岸局勢由原本的安全困境，陷入基本價值與利益的衝突。

區域安全僵局 風險恐由台灣承擔

國務院亞太事務前助理國務卿席羅素(Daniel Russel)在同場活動表示，北京對台的經濟和外交等壓力倍增，美國採取行動支持台灣，並強化軍事部署以嚇阻中國，讓區域安全陷入惡性循環，「如今是非常危險的僵局，無人有意發起軍事行動，不過缺乏危機管理的機制，風險仍高。」

「誰承擔呢？台灣承擔，台灣是夾在大鯨魚之間的小蝦米。」任雪麗表示，台灣並沒有採取行動的自由，當美國從自己的角度要對台灣好，台灣無法說不；所謂「台灣盟友」的參與，很可能改變兩岸現狀；此外，外在的友台言論鼓勵獨派，在在增加蔡英文總統的國內政治壓力。

美若改弦易轍 讓日本陷棘手狀態

任雪麗表示，若美國在未清楚考慮所有影響的狀況下改弦易轍，可能讓試著在台灣政策上與美國保持一致的日本政府，陷入棘手狀態。

哈斯(Richard Haass)和薩克斯(David Sacks)的文章表示，「拜登政府的做法存在缺陷，他接受了長期的戰略模糊政策，亦即不明確表態若中國對台使用武力，美國會捍衛台灣；但這種方式不太可能阻止一個越發自信、具能力且能承擔風險的中國。」

文章表示，拜登政府應轉向戰略清晰，明確向北京表示，若侵略台灣，美國將採取所有可用的方式來應對，包含軍事力量和嚴厲的經濟制裁，讓中方了解侵略的代價遠超於潛在的好處。

拜登 北京 日本

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