美國制裁頻頻 促使中美洲國家向中國靠攏

路透社報導，美國官員和分析人士表示，華府 為了對付腐敗和民主倒退的政府，對中美洲國家官員實施一系列制裁，反而讓中國成為有吸引力的合作夥伴。

尼加拉瓜 本周和台灣斷交後，隨即宣布與中國復交，使得這股趨勢成為關注焦點。

其他中美洲國家也向中國示好。在華府將薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）的親信列入貪腐政治人物名單後，布格磊今年5月批准薩爾瓦多與中國的新經濟合作協議，並稱讚中國「無條件」提出5億美元公共投資 。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）逮捕多名反對派領袖、輕鬆贏得連續第4個總統任期後，他的顧問也受到一連串制裁，尼加拉瓜因此決定向中國靠攏。

美國一名高級官員表示：「隨著美國加強制裁措施，他們（中美洲國家）尋找其他途徑和經濟合作夥伴。」

美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）教授艾里斯（R. Evan Ellis）說，中國為面對美國壓力的國家提供喘息空間，這一策略之前也曾為與西方隔絕的委內瑞拉等中美洲國家領導人提供經濟命脈。

專門研究中國與拉丁美洲關係的艾里斯說：「中國在追求戰略經濟利益的過程中，正支持威權民粹主義者掌權，導致中美洲愈來愈不民主。」