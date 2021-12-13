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布林肯訪東南亞 印尼盼美成為經濟衛生領域夥伴

中央社雅加達13日專電
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達印尼訪問2天，明天將發表關於美國印太戰略的演說。圖從左到右分別為印尼總統佐科威、美駐印尼大使Sung Kim、美國務卿布林肯和印尼外交部長勒特諾。美聯社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達印尼訪問2天，明天將發表關於美國印太戰略的演說。圖從左到右分別為印尼總統佐科威、美駐印尼大使Sung Kim、美國務卿布林肯和印尼外交部長勒特諾。美聯社

印尼總統佐科威今天接見美國國務卿布林肯時說，印尼希望美國成為經濟、投資、衛生領域的夥伴。他並說明印尼擔任20國集團輪值主席將推動的優先議題，獲得布林肯支持。

布林肯（Antony Blinken）今天抵達印尼訪問2天，明天將發表關於美國印太戰略的演說。這是他任內首次訪問東南亞，之後將轉往馬來西亞和泰國訪問。

布林肯抵達後，首先拜會佐科威（Joko Widodo）。印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）在會後指出，佐科威在會中談論兩國關係時表示，希望美國成為印尼在經濟和投資領域的夥伴；印尼也希望成為衛生醫療全球供應鏈的一環。

印尼是20國集團（G20）新任輪值主席，近期已宣示將以建立強大國際衛生架構、加快綠色能源及低碳經濟，以及推動數位經濟為重點。

勒特諾指出，佐科威向布林肯說明印尼設定G20任期內的優先議程，獲得布林肯的支持。布林肯歡迎印尼參與，成為衛生醫療領域全球供應鏈的一環。

勒特諾說，美國是印尼的好夥伴，印尼會持續與夥伴國家發展戰略信任關係，這是建立互惠互利合作，建設世界和平、穩定和繁榮的基礎，印尼樂於做出貢獻。

印尼 布林肯 投資

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