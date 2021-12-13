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紐時：美軍「神秘小組」主導空襲IS 屢違規誤殺平民

中央社／華盛頓12日電
圖為MQ-9死神無人機在美國內華達州克里奇空軍基地飛行。（Getty Images）
圖為MQ-9死神無人機在美國內華達州克里奇空軍基地飛行。（Getty Images）

紐約時報引述多名現、前任軍方與情報官員揭露，美國在敘利亞打擊伊斯蘭國（IS）期間炸射數以萬計彈藥，幕後竟是由一秘密小組主導空襲，屢屢繞過規範導致大量平民遇害。

紐時揭露，這個名為「魔爪鐵砧」（Talon Anvil）的秘密單位於2014到2019年分三班24小時運作，為美軍空襲定位車隊、汽車炸彈、指揮中心和敵方小股戰士等目標。

但據曾與「魔爪鐵砧」共事過者披露，急於消滅敵人的過程中，對方屢屢繞過保護非戰鬥人員的規定，還因殺害採收中的農人、街道嬉戲中兒童及逃避戰火的家庭等一干無辜，驚動軍中合作單位和中央情報局（CIA）。

「魔爪鐵砧」不到20人 操作多數空襲

「魔爪鐵砧」規模很小，有時只有不到20人在滿是螢幕的不明辦公室裡工作。但他們在美軍向IS炸射約11萬2000枚炸彈及精確制導彈藥裡扮演不成比例的重大角色，這與他們不嚴守軍中接戰規範脫不了干係。

一名2016到2018年與「魔爪鐵砧」合作過上百次機密任務的前美國空軍情報官說：「他們效率出奇地高，工作出色，卻也製造出大量的惡質空襲。」

美軍標榜對伊斯蘭國的空襲是軍事史上最精確和人道的空中作戰。儘管轟炸猛烈，但在最高首長們的嚴格規範和監督下，仍將平民死亡數降至最低。

但據4名現、前任軍方官員披露的實情卻是，大多數的空襲並非出自高層首長命令，而是由「魔爪鐵砧」裡階級相對較低的三角洲突擊隊下令為之。

紐時11月曾披露2019年一場特戰任務炸死數十名婦孺，公眾與軍方高層一度被蒙在鼓裡。美國國防部長奧斯丁（Lloyd J. Austin III）同月下令對此一由「魔爪鐵砧」闖的禍展開高層級徹查。

但看在目睹過「魔爪鐵砧」行事者的眼中，2019年那場殃及數十條無辜人命的空襲，不過是幾年來莽撞作風的一部分，毫不令人意外。

成員沒軍銜沒姓氏 穿短褲上班

就正式編制來看，「魔爪鐵砧」小組從不存在，他們所作所為幾乎全是極機密；小組由負責督導敘利亞地面戰的一個名為「第9工作組」的機密特戰單位使喚。

2017年戰事最激烈期間與「魔爪鐵砧」共事過的一名前第9工作組的成員透露，外表上幾乎看不出秘密小組是軍方人員，他們有名無姓，沒有軍銜也不穿制服，許多人甚至蓄著濃密鬍鬚、穿著短褲和布希鞋工作。

但在任務辦公室，一支掛滿精準地獄火飛彈和雷射制導炸彈的「掠奪者」與「死神」無人機隊卻操在他們手中。

4名軍方官員透露，隨惡質空襲次數越來越多，與「魔爪鐵砧」共事的單位終於警覺到問題。在敘利亞執行任務的戰機駕駛不時拒絕投彈，因為「魔爪鐵砧」會要他們在人口稠密地帶打擊明顯與作戰無關的目標。

惡質空襲太多 情報單位曾抗議

中情局高官曾就這類令人不安的空襲模式向特戰指揮官抱怨，美國空軍的情報單位更透過名為「紅線」的安全專線電話與「魔爪鐵砧」爭執；甚至連「魔爪鐵砧」內部一些人有時也會抗命，不願參與明顯是打擊無辜的空襲。

紐時11月時披露相關細節，顯示儘管美國軍方訂有嚴格規範保障平民，但特戰單位總會拿別的規定當藉口而繞開，負責傷亡統計的軍方小組也很少有時間、資源或動力把工作做到準確，製造平民傷亡的部隊事後也鮮少被問責。

特戰單位最常拿「遇到迫在眉睫危險」作為未遵保護平民規定的藉口。武裝衝突法賦予處於危急下的部隊可免受單位律師和其他機構問責，遇到危險情況時呼叫空中支援更屬應有的自衛權。但2019年那次，空襲時卻以500磅及2000磅炸彈對付逃難人群，造成大量冤魂。

紐約時報 國防部 汽車

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