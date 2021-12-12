241公里遠…車窗夾陌生照 竟是被龍捲風從肯州吹到印州

一張來自肯塔基州一戶人家的全家福照片竟被吹到出現在150多英里（約241公里）外的印第安納州，拾獲照片的女子隨後還聯繫上原主，引起網友熱議。（取材自臉書）

美中部多州10日遭遇巨量龍捲風 侵襲，一張來自肯塔基州 一戶人家的全家福照片竟被吹到出現在150多英里（約241公里）外的印第安納州，拾獲照片的女子隨後還聯繫上原主，引起網友熱議。

CNN報導，印第安納州女子波斯頓（Katie Posten）指出「我走到車旁，發現這張照片黏在窗戶」，起初，波斯頓以為有人在她的擋風玻璃上留下一張紙條，但當她走近時才發現這是一張照片，這張拍攝於1942年的黑白照片中有一名身穿條紋連衣裙的婦女將一個年幼的孩子抱在膝上。

波斯頓Facebook上的貼文提到「照片的背面有手寫的名字和日期，看起來像是『Gertie Swatzell』和『JD Swatzell、1942』」，她告訴CNN自己在追蹤所在地區的龍捲風活動後，立即認為這張照片可能是從肯塔基州「吹來的」，同時她提到在她家附近完全看不到任何其他龍捲風帶來的殘骸，表示「沒有樹枝、什麼都沒有，這非常不可思議」。

隨後波斯頓將這張照片發布在社群媒體 上，希望能找到它的主人。最終波斯頓與來自肯塔基州的史瓦澤（Cole Swatzell）取得聯繫，後者表示這張照片屬於他的家人，而他居住的地方距離波斯頓150多英里（約241公里）之多。史瓦澤表示「想不到這張照片『走』了這麼遠，這是我父親的祖父母」，並表示計畫在本周稍晚與波斯頓見面以取回照片。

波斯頓表示「社群媒體是一種非常強大的工具，當它處於最佳狀態時非常出色，我很感激當我們將它用於此類事情時，它有能力將我們聯繫起來，它有能力完成幾乎不可能的事情」。