我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一年的告白 罹癌媽媽+播客女兒 對話解心結

華府Omicron現蹤 已4例確診 1人無旅遊史

241公里遠…車窗夾陌生照 竟是被龍捲風從肯州吹到印州

編譯張君堯／綜合報導
一張來自肯塔基州一戶人家的全家福照片竟被吹到出現在150多英里（約241公里）外的印第安納州，拾獲照片的女子隨後還聯繫上原主，引起網友熱議。（取材自臉書）
一張來自肯塔基州一戶人家的全家福照片竟被吹到出現在150多英里（約241公里）外的印第安納州，拾獲照片的女子隨後還聯繫上原主，引起網友熱議。（取材自臉書）

美中部多州10日遭遇巨量龍捲風侵襲，一張來自肯塔基州一戶人家的全家福照片竟被吹到出現在150多英里（約241公里）外的印第安納州，拾獲照片的女子隨後還聯繫上原主，引起網友熱議。

CNN報導，印第安納州女子波斯頓（Katie Posten）指出「我走到車旁，發現這張照片黏在窗戶」，起初，波斯頓以為有人在她的擋風玻璃上留下一張紙條，但當她走近時才發現這是一張照片，這張拍攝於1942年的黑白照片中有一名身穿條紋連衣裙的婦女將一個年幼的孩子抱在膝上。

波斯頓Facebook上的貼文提到「照片的背面有手寫的名字和日期，看起來像是『Gertie Swatzell』和『JD Swatzell、1942』」，她告訴CNN自己在追蹤所在地區的龍捲風活動後，立即認為這張照片可能是從肯塔基州「吹來的」，同時她提到在她家附近完全看不到任何其他龍捲風帶來的殘骸，表示「沒有樹枝、什麼都沒有，這非常不可思議」。

隨後波斯頓將這張照片發布在社群媒體上，希望能找到它的主人。最終波斯頓與來自肯塔基州的史瓦澤（Cole Swatzell）取得聯繫，後者表示這張照片屬於他的家人，而他居住的地方距離波斯頓150多英里（約241公里）之多。史瓦澤表示「想不到這張照片『走』了這麼遠，這是我父親的祖父母」，並表示計畫在本周稍晚與波斯頓見面以取回照片。

波斯頓表示「社群媒體是一種非常強大的工具，當它處於最佳狀態時非常出色，我很感激當我們將它用於此類事情時，它有能力將我們聯繫起來，它有能力完成幾乎不可能的事情」。

社群媒體 肯塔基州 龍捲風

上一則

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

延伸閱讀

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
世界晚報╱逾40個龍捲風襲美 至少94死

世界晚報╱逾40個龍捲風襲美 至少94死
冬季罕見怪獸級龍捲風 氣候暖化的產物

冬季罕見怪獸級龍捲風 氣候暖化的產物

已94死 龍捲風移動逾320公里 行徑路線長度破紀錄

已94死 龍捲風移動逾320公里 行徑路線長度破紀錄

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58

超人氣

更多 >
醫藥／高膽固醇血症 6大高危族群慎防

醫藥／高膽固醇血症 6大高危族群慎防

降低壞膽固醇 從三餐開始

降低壞膽固醇 從三餐開始
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播