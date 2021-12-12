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已94死 龍捲風移動逾320公里 行徑路線長度破紀錄

編譯陳韋廷／報導
美國伊利諾州亞馬遜物流中心倉庫遭龍捲風吹垮，救援人員11日持續在現場搜救。（路透）
美國伊利諾州亞馬遜物流中心倉庫遭龍捲風吹垮，救援人員11日持續在現場搜救。（路透）

美國中西部六州10日晚間至11日清晨遭逾40個龍捲風襲擊，造成至少94人喪生、數十人失蹤及多座城鎮被毀，災情最慘的肯塔基州宣布進入緊急狀態，搜救工作現仍持續進行中。拜登總統11日下令全力協助救援，並形容這起天災是美國史上最大龍捲風暴之一，「這是個悲劇。我們仍不知有多少人喪生，也還不清楚破壞程度。」

法新社報導，大批搜救人員徹夜幫助災民，在被毀的房屋與商店搜尋。初步統計，光肯塔基州就有80多人罹難，其中許多是梅菲爾德市的蠟燭廠工人，伊利諾州的亞馬遜網站倉庫也至少有六人死亡。這些倉庫員工趕在聖誕節前上夜班處理訂單。

肯州州長貝希爾11日說，「這是肯州歷史上最嚴重、最具破壞性、最致命的龍捲風事件，我確信死亡人數可能上百人」。

該州一座被毀的蠟燭廠事發時有110人在工作，已救出40人。一名倖存員工透過臉書對外求援，她聲音顫抖說：「我們被困住了，請幫幫我們。我們在梅菲爾德的蠟燭廠。」

貝希爾還說，侵襲肯州的龍捲風在地面上移動320多公里，是有紀錄以來行徑路線最長的龍捲風之一。目前全美紀錄最長的龍捲風是1925年的352公里，造成695人喪生。

在其他受龍捲風襲擊的阿肯色、伊利諾、密西西比、密蘇里和田納西州，至少有13人喪生，包括伊州愛德華茲維爾市亞馬遜倉庫的六名罹難者，阿肯色州至少兩人，田納西州至少四人。

拜登11日在家鄉德拉瓦州威明頓為罹難者哀悼，並指氣候變遷導致致災性極端天氣反覆出現，同時承諾會盡快派出聯邦協助到災區。他承諾，等到不致影響救援行動時，他與團隊就會去肯州探視。

龍捲風 拜登 田納西州

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