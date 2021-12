媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

資深電視新聞記者華勒斯今天宣布,效力福斯新聞頻道約18年後,他要跳槽福斯的競爭對手美國有線電視新聞網(CNN)擔綱主播。CNN即將推出串流媒體服務並積極招兵買馬。

路透報導,現年74歲、政論節目「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)主持人華勒斯(Chris Wallace)在節目中宣布個人異動的消息,他是福斯新聞頻道(Fox News Channel)最知名的記者之一,去年曾主持美國總統大選 辯論,當時現任總統拜登 (Joe Biden)與敗選的川普 (Donald Trump)在唇槍舌劍的過招之中吵得不可開交。

華勒斯表示:「我想要嘗試點兒新鮮事,除了政治之外,還有其他我感興趣的一切,我準備展開新的冒險。」

