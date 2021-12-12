媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

資深電視新聞記者華勒斯宣布跳槽福斯的競爭對手CNN，擔綱主播。(美聯社)

資深電視新聞記者華勒斯今天宣布，效力福斯新聞頻道約18年後，他要跳槽福斯的競爭對手美國有線電視新聞網（CNN）擔綱主播。CNN即將推出串流媒體服務並積極招兵買馬。

路透報導，現年74歲、政論節目「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）主持人華勒斯（Chris Wallace）在節目中宣布個人異動的消息，他是福斯新聞頻道（Fox News Channel）最知名的記者之一，去年曾主持美國總統大選 辯論，當時現任總統拜登 （Joe Biden）與敗選的川普 （Donald Trump）在唇槍舌劍的過招之中吵得不可開交。

華勒斯表示：「我想要嘗試點兒新鮮事，除了政治之外，還有其他我感興趣的一切，我準備展開新的冒險。」

Chris Wallace's big surprise at the end of today's @FoxNewsSunday: He's leaving, effective immediately. pic.twitter.com/S1ON6JkTXx — Brian Stelter (@brianstelter) December 12, 2021

美國有線電視新聞網表示，籌畫中的串流媒體服務CNN+預計明年開播，華勒斯加入CNN團隊將擔綱CNN+的主播。

華勒斯藉由美國有線電視新聞網發布的聲明說：「加入CNN+我非常高興，在廣播及有線電視新聞界歷練數十年後，我亟欲探索串流媒體的世界。」並說他期待「串流媒體帶來新的自由與彈性」。

華勒斯投效新東家，福斯新聞頻道發聲明說，待人選確定，將公布誰來接替華勒斯主持福斯周日新聞。

去年的總統大選辯論，川普頻頻插嘴打斷拜登的申論，華勒斯設法叫他閉嘴，並且一度反問他：「你為什麼不遵守你的競選團隊同意的基本規則，可以嗎，先生？」

另一方面，當時川普反駁華勒斯針對健保政策的提問，並說：「好像我在跟你辯論似的而非跟他（拜登），不過沒關係，我毫不在意。」

華勒斯的父親是已故廣播圈的記者麥克．華勒斯（Mike Wallace）。

影片來源：YouTube CNN