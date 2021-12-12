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龍捲風夷平肯塔基小鎮 居民：像炸彈爆炸

中央社／梅菲爾德11日電
肯塔基州梅菲爾德的民眾11日在被龍捲風摧毀的房屋殘骸中檢視物品。（路透）
肯塔基州梅菲爾德的民眾11日在被龍捲風摧毀的房屋殘骸中檢視物品。（路透）

當古德曼的家一陣天搖地動，她知道，外頭狀況一定恐怖極了。龍捲風席捲肯塔基州西部，她住的城鎮就像被「炸彈」炸過，風景如畫的景象不再，舉目所見滿目瘡痍。

最近剛生下寶寶的這位31歲梅菲爾德（Mayfield）居民告訴法新社：「你絕對可以感覺到房子在震動，風雨的力量非常驚人。」

混亂平息後，古德曼（Alex Goodman）和夫婿從地下室爬樓梯上來，打開大門，映入眼簾的是一片狼藉。

龍捲風過境數小時後，古德曼說：「感覺就像社區裡有炸彈爆炸。我們住在很有歷史的社區，但在地歷史現在都已不復存在，四座歷史悠久的教堂、法院、銀行全都消失了。」

追風者克里門（Brandon Clement）張貼的無人機影片中，梅菲爾德就像歷經浩劫：街區被夷平，幾乎沒有可以挽救的，民宅變成一片瓦礫，樹木被連根拔起，車輛四腳朝天。

來源：NPR／Brandon Clement

這場龍捲風被稱為肯塔基州史上最致命的風災，州長貝希爾（Andy Beshear）表示，現在已有至少70人喪命，之後罹難人數還可能破百。

昨晚有20多個龍捲風席捲美國中部5州，造成25萬多戶停電，而以風景如畫著稱、曾為好萊塢電影場景、人口約1萬的梅菲爾德，在風暴過後一切歸零。

威廉斯（Ivy Williams）焦急地在瓦礫堆中找尋妻子吉妮（Janine），他說，龍捲風昨晚襲擊梅菲爾德一座蠟燭工廠當時，妻子人正在工廠上班。

威廉斯告訴有線電視新聞網（CNN）：「我女兒打電話跟我說屋頂被吹掀了，我趕緊跑來，到的時候這裡就像現在這樣了，我是說，已經沒有建築物了。」

「我開始盡可能的幫忙，救了兩個人出來，一男一女，之後我叫著太太的名字，吉妮．威廉斯，沒人回應。」

「梅菲爾德消費產品」蠟燭工廠2017年的空拍照片。（美聯社）
「梅菲爾德消費產品」蠟燭工廠2017年的空拍照片。（美聯社）

「梅菲爾德消費產品」蠟燭工廠2021年12月11日遭龍捲風襲擊後的空拍照片。（美...
「梅菲爾德消費產品」蠟燭工廠2021年12月11日遭龍捲風襲擊後的空拍照片。（美聯社）

龍捲風 威廉 肯塔基州

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