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避免「神化亞裔」 白宮新倡議關注亞裔「多元化」

編譯洪毅／綜合11日電
疫情後反亞裔的仇恨犯罪案頻發，圖為紐約街頭一處呼籲停止仇恨亞裔的塗鴉。(本報資料照片／記者顏嘉瑩攝影)
疫情後反亞裔的仇恨犯罪案頻發，圖為紐約街頭一處呼籲停止仇恨亞裔的塗鴉。(本報資料照片／記者顏嘉瑩攝影)

白宮10日宣布新倡議，在衛生部的帶頭下，政府應該致力於消除亞洲及太平洋島國族裔(AAPI)民眾在與政府往來時可能面臨的語言障礙，並關注亞裔的「多元化」，確保這些族裔人士不致因各種困境而喪失自己應有的權利。

國家廣播公司(NBC)報導，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)在新聞稿中表示，拜登政府承諾解決的事情，乃是AAPI長期受到忽視、保障制度也不健全的廣泛挑戰。

舉例來說，目前教育部的族裔表上，將所有來自亞洲的均稱為「亞裔」，但這種「一體化」作法掩蓋了亞裔的多樣性，甚至造成社會「神化」亞裔的氛圍，認為這些人都很成功，可不必接受聯邦政府的支持。

苗族、夏威夷裔等 難獲援手

於是，這種做法讓分析亞裔相關數據時，容易將需要外界援手的社群被掩蓋掉，也更難得知自己應有的權益，在苗族裔、加勒比印度裔、夏威夷裔等尤其是問題，而新冠疫情更放大此問題。

舊金山加州大學醫學教授阮松(Tung Nguyen，音譯)就說，這是過去幾十年來，針對操控亞裔心理的「煤氣燈效應」(gaslighting)，是美國存在結構性反亞裔種族主義的例證之一。

其實就算是「一體化」的數據，由於種族主義影響，亞裔也在新冠疫情衝擊下受到「不成比例的衝擊」，例如在南加州，就以亞裔經營的商鋪受創最深，更糟的是，許多亞裔民眾及中小企業主此時求助無門。

洛杉磯加州大學教授鄧道明(Paul Ong)表示，許多亞裔企業主是移民出身，他們會用英文，但是可能無法熟稔到能獲得一切應得的訊息，尤其是如果那些訊息只有英文的時候。

鄧道明舉例，像是年邁的商鋪老闆，可能一方面不諳網路使用，無法在經濟封鎖時透過網路賣東西，也無法理解政府的新冠紓困「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program)是什麼，對他們來說形同「雙重打擊」。

因此，多元化亞裔，以及盡力於消除語言障礙的承諾得到相關權益團體的普遍支持；東南亞資源行動中心(Southeast Asian Resource Action Center)主任丁權(Quyen Dinh，音譯)就說，這是他們的聲音能被聽見的重要機會。

亞裔 加州大學 疫情

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