聯邦資源救災 拜登宣布肯塔基州進入緊急狀態

拜登11日宣布肯塔基州進入緊急狀態。（路透）

拜登 總統今天宣布肯塔基州 進入緊急狀態，以聯邦資源協助地方政府因應昨天龍捲風 災的後續行動。這起風災在5州造成至少84人喪命，光肯塔基州就至少70人罹難。

路透報導，氣象學家表示，龍捲風在溫度較低月份出現實屬罕見，但昨天的龍捲風摧毀了肯塔基州小鎮的一間蠟燭工廠和一個消防局、密蘇里州的一間養老院，並在伊利諾州一間亞馬遜（Amazon.com）倉庫奪走至少6名工人的性命。

根據美國有線電視新聞網（CNN）統計，肯塔基州至少70人死亡、伊利諾州至少6人、田納西州4人、密蘇里州2人、阿肯色州2人。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，州內的罹難人數至少有70人，「我很肯定，最終可能會超過100人」。

路透報導，白宮表示，拜登已經下令提供聯邦援助，支援州及地方當局對這次災害的因應。

拜登告訴記者說：「這是個悲劇，我還不知道有多少人喪生，也還不清楚全部的損失有多少。」

當被問到氣候變遷是否在這次龍捲風肆虐扮演某種角色，拜登表示，他會要求環境保護署（EPA）等機構一探究竟。他說：「沒有採取行動來因應全球暖化，天候災難就不可能減少。」

拜登也表示，這次災難讓各州和全美見識到，龍捲風警報系統除了講求即時因應，還是一個長期的問題。

拜登表示：「我深信，有人必然會問：當初發布了哪些警報？強度夠嗎？有被注意到嗎？」

根據白宮提供的訊息，拜登今天稍早與昨天受龍捲風襲擊的5個州州長進行談話，並承諾會迅速提供援助。

聯邦緊急事故管理總署（FEMA）已經派遣緊急因應人員、並送出水和其他所需的物資給受災的各州。