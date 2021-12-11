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圖輯／30個龍捲風連續侵襲6州 肯塔基最慘

世界新聞網／輯
據肯塔基州州長貝希爾表示，龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社）
據肯塔基州州長貝希爾表示，龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社）

阿肯色州、伊利諾州肯塔基州、密蘇里州、密西西比州及田納西州6州，11日至少遭30個龍捲風侵襲。罹難人數恐已累積超過70死，肯塔基州恐有50人已罹難，伊利諾州亞馬遜倉庫人員至少2死。

阿肯色州一處養老院因龍捲風侵襲遭受重大損失。（路透）
阿肯色州一處養老院因龍捲風侵襲遭受重大損失。（路透）
據肯塔基州州長貝希爾表示，龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社）
據肯塔基州州長貝希爾表示，龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社）
阿肯色州一處養老院因龍捲風侵襲遭受重大損失。（路透）
阿肯色州一處養老院因龍捲風侵襲遭受重大損失。（路透）
肯塔基州因龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社）
肯塔基州因龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社）
肯塔基州因龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（歐新社）
肯塔基州因龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（歐新社）
USA-WEATHER/TORNADOES:Aftermath of a tor...
USA-WEATHER/TORNADOES:Aftermath of a tornado that tore through Mayfield, Kentucky Aerial view of a candle factory after a tornado tore through, in Mayfield, Kentucky, U.S., December 11, 2021, in this still image taken from a video. Video taken with a drone. Michael Gordon/Storm Chasing Video via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO NEW USES AFTER JANUARY 9, 2022. NO USE: NETWORK NEWS SERVICE, CBS NEWS, CNN, NBC NEWS, WEATHER NATION, WEATHER CHANNEL, WEATHER.COM, ACCU WEATHER CHANNEL, YOUTUBE
Midwest Tornadoes People survey damage f...
Midwest Tornadoes People survey damage from a tornado is seen in Mayfield, Ky., on Saturday, Dec. 11, 2021. Tornadoes and severe weather caused catastrophic damage across multiple states late Friday, killing several people overnight. (AP Photo/Mark Humphrey)

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