圖輯／30個龍捲風連續侵襲6州 肯塔基最慘

據肯塔基州州長貝希爾表示，龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社） 阿肯色州、伊利諾州、肯塔基州、密蘇里州、密西西比州及田納西州6州，11日至少遭30個龍捲風侵襲。罹難人數恐已累積超過70死，肯塔基州恐有50人已罹難，伊利諾州亞馬遜倉庫人員至少2死。 阿肯色州一處養老院因龍捲風侵襲遭受重大損失。（路透） 據肯塔基州州長貝希爾表示，龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社） 阿肯色州一處養老院因龍捲風侵襲遭受重大損失。（路透） 肯塔基州因龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（美聯社） 肯塔基州因龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。（歐新社） USA-WEATHER/TORNADOES:Aftermath of a tornado that tore through Mayfield, Kentucky Aerial view of a candle factory after a tornado tore through, in Mayfield, Kentucky, U.S., December 11, 2021, in this still image taken from a video. Video taken with a drone. Michael Gordon/Storm Chasing Video via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO NEW USES AFTER JANUARY 9, 2022. NO USE: NETWORK NEWS SERVICE, CBS NEWS, CNN, NBC NEWS, WEATHER NATION, WEATHER CHANNEL, WEATHER.COM, ACCU WEATHER CHANNEL, YOUTUBE Midwest Tornadoes People survey damage from a tornado is seen in Mayfield, Ky., on Saturday, Dec. 11, 2021. Tornadoes and severe weather caused catastrophic damage across multiple states late Friday, killing several people overnight. (AP Photo/Mark Humphrey) 肯塔基州 伊利諾州 田納西州 上一則 美日重申 雙方同盟對維護和平與安全至關重要
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