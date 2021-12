圖輯／30個龍捲風連續侵襲6州 肯塔基最慘

據肯塔基州州長貝希爾表示,龍捲風侵襲致使州內約50人「有可能」已遇難。(美聯社)

阿肯色州、伊利諾州 、肯塔基州 、密蘇里州、密西西比州及田納西州 6州,11日至少遭30個龍捲風侵襲。罹難人數恐已累積超過70死,肯塔基州恐有50人已罹難,伊利諾州亞馬遜倉庫人員至少2死。